月薪6萬「該撐半年領年終嗎」　OL想離職！過來人嘆：會更慘

▲公司 勾心鬥角嚴重，讓原PO想離職。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

今年過了一半，不少人都是為了年終而繼續撐下去！一名女網友透露，本想7月離職，但考慮人力不足，只好延到8至9月，卻又想著公司福利好，「離過年只剩沒幾個月，應該撐到領年終再走」，但工作實在不開心，想求問過來人怎麼辦？文章曝光後，網友現實分析「換工作找工作需要時間，缺錢還待業一樣痛苦！」

一名女網友在Dcard表示，目前這份工作福利好，除了三節還有年中獎金，薪水則有5至6萬元，無奈有一好沒兩好，職場環境非常嚇人，「這是我出社會以來待過勾心鬥角最嚴重的公司！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO直呼說，每天下班回家後都會感到心累，甚至開始抗拒上班。儘管如此，由於經濟壓力，她只能忍耐再忍耐，在這個月就滿一年資歷了。

本來原PO已經下定決心要提離職，不料被同事搶先一步，且另一位同事將請產假，就怕公司人手不足，讓她不得不改變計畫，「現在暫時走不了了！」

原PO左思右想直呼，如果忍到8、9月再提離職，這時機點非常尷尬，「覺得離過年只剩沒幾個月，應該撐到領年終再走。」對此，原PO求問大家看法，「這個工作真的非常不快樂，但我也蠻缺錢的...要為了兩個月年終多撐半年嗎？」

底下網友熱議，「缺錢，但身心覺得還可以接受...忍；缺錢，但身心靈已經覺得不對...逃；不缺錢，但覺得不開心了...逃，以上是我的離職守則」、「都缺錢了就忍耐吧！換工作找工作需要時間，缺錢還待業一樣痛苦」、「缺錢就撐到年終」、「過完年機會多！忍一下吧」、「缺錢比心累更慘，我現在上班心很累，但是說一句，沒錢更慘，除非你已經面試好下一間工作，薪水也符合你預期，也確定有上的話再離職」、「邊撐邊找，如果找到喜歡的下一份工作了，待遇也能接受就走吧」；也有人突破盲點直呼，「公司人手不足 暫時走不了？管公司那麼多幹嘛？太好心了吧」。