　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

月薪6萬「該撐半年領年終嗎」　OL想離職！過來人嘆：會更慘

▲▼上班,想睡覺,失眠,愛睏。（圖／記者李佳蓉攝）

▲公司 勾心鬥角嚴重，讓原PO想離職。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

今年過了一半，不少人都是為了年終而繼續撐下去！一名女網友透露，本想7月離職，但考慮人力不足，只好延到8至9月，卻又想著公司福利好，「離過年只剩沒幾個月，應該撐到領年終再走」，但工作實在不開心，想求問過來人怎麼辦？文章曝光後，網友現實分析「換工作找工作需要時間，缺錢還待業一樣痛苦！」

一名女網友在Dcard表示，目前這份工作福利好，除了三節還有年中獎金，薪水則有5至6萬元，無奈有一好沒兩好，職場環境非常嚇人，「這是我出社會以來待過勾心鬥角最嚴重的公司！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO直呼說，每天下班回家後都會感到心累，甚至開始抗拒上班。儘管如此，由於經濟壓力，她只能忍耐再忍耐，在這個月就滿一年資歷了。

本來原PO已經下定決心要提離職，不料被同事搶先一步，且另一位同事將請產假，就怕公司人手不足，讓她不得不改變計畫，「現在暫時走不了了！」

原PO左思右想直呼，如果忍到8、9月再提離職，這時機點非常尷尬，「覺得離過年只剩沒幾個月，應該撐到領年終再走。」對此，原PO求問大家看法，「這個工作真的非常不快樂，但我也蠻缺錢的...要為了兩個月年終多撐半年嗎？」

底下網友熱議，「缺錢，但身心覺得還可以接受...忍；缺錢，但身心靈已經覺得不對...逃；不缺錢，但覺得不開心了...逃，以上是我的離職守則」、「都缺錢了就忍耐吧！換工作找工作需要時間，缺錢還待業一樣痛苦」、「缺錢就撐到年終」、「過完年機會多！忍一下吧」、「缺錢比心累更慘，我現在上班心很累，但是說一句，沒錢更慘，除非你已經面試好下一間工作，薪水也符合你預期，也確定有上的話再離職」、「邊撐邊找，如果找到喜歡的下一份工作了，待遇也能接受就走吧」；也有人突破盲點直呼，「公司人手不足 暫時走不了？管公司那麼多幹嘛？太好心了吧」。

ET快訊
快訊／太熱！新北工人中暑　倒臥15樓死亡
快訊／「折屍藏衣櫃」主嫌羈押禁見　八大姊和友人放了
女立委互毆片曝！林楚茵踹人、黃捷偷踢　王鴻薇狂暴怒捶
快訊／林士傑家門前遭槍殺　黃偉哲發聲
快訊／殺手正面曝！雙槍輪轟　槍殺林士傑
退休9天前爆重大槍擊案　台南警長再扛重任
林楚茵被連甩巴掌出血　王鴻薇嗆：你先動手我才反擊
快訊／鄭文燦交保檢方抗告！　最新進度曝
快訊／林依婷與媽媽急赴殯儀館！　心碎落淚

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

午後雷雨連灌5天「下到發紅」　雨最大地區曝

《學生輔導法》初審通過　未成年學生接受輔導「不需家長同意」

iPhone進水「別傻傻用吹風機」5招救援！蘋果官方再曝1大忌

Threads藏彩蛋！妹子驚「大家都有小帽子」超Q　1步驟戴起來

萊爾富嗆OK「你最小」被炎上！小編道歉：我仍活著但主管慘兮兮

月薪6萬「該撐半年領年終嗎」　OL想離職！過來人嘆：會更慘

植物診療師採國考選才　陳駿季：預計每年錄取300人

冷心低壓今穿台　氣象署示警：午後雷雨劇烈恐有冰雹

高雄驚見超狂「閃電五連鞭」伴隨紫色光芒！86萬網嚇喊：比特效猛

北捷驚見梅花鹿「37秒影片瘋傳」！飼主道歉：沒牽繩的確不對

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

高雄美術館豪宅衣櫃藏屍　死者母悲嘆：兇嫌很可惡

請辭海基會董事長！　鄭文燦最新財產申報曝

金秀賢離台「不斷揮手告別」！　「收信到最後一刻」超暖心QQ

百白突激吻大鶴破冰(?) 　他嚇到：彩排沒這一段

午後雷雨連灌5天「下到發紅」　雨最大地區曝

《學生輔導法》初審通過　未成年學生接受輔導「不需家長同意」

iPhone進水「別傻傻用吹風機」5招救援！蘋果官方再曝1大忌

Threads藏彩蛋！妹子驚「大家都有小帽子」超Q　1步驟戴起來

萊爾富嗆OK「你最小」被炎上！小編道歉：我仍活著但主管慘兮兮

月薪6萬「該撐半年領年終嗎」　OL想離職！過來人嘆：會更慘

植物診療師採國考選才　陳駿季：預計每年錄取300人

冷心低壓今穿台　氣象署示警：午後雷雨劇烈恐有冰雹

高雄驚見超狂「閃電五連鞭」伴隨紫色光芒！86萬網嚇喊：比特效猛

北捷驚見梅花鹿「37秒影片瘋傳」！飼主道歉：沒牽繩的確不對

躲50m遠騎樓埋伏！槍手見林士傑現身上前射殺…犯後原路折返拔腿逃

李逸洋將任駐日代表　顯現賴政府堅決站在自由民主陣營

跟獅子走路？　桃園美女網友鄭凱云分享新奇旅程超刺激

快訊／新北玻璃工人中暑...倒臥15樓鷹架　熱衰竭昏迷送醫不治

高雄美術館豪宅衣櫥藏屍　近1年社區轉手都賺200萬↑

竹科價值‧農科重現！　欣巴巴事業在台灣第1‧農科特區打造「幸福欣印象」

大巨蛋「吃球」爭議　蔣萬安：白椅是2022年柯文哲時期安裝完成

午後雷雨連灌5天「下到發紅」　雨最大地區曝

《學生輔導法》初審通過　未成年學生接受輔導「不需家長同意」

完備第三大引擎！國泰金7／12「首屆資產管理高峰會」登場

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

生活熱門新聞

冷心低壓穿台　2地區大雷雨恐下到晚上

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

冷心低壓今通過！　下最大地區曝

面試台積電4次全被刷！成大女碩士慌了：我哪裡不好

OL上班第一天慘被開除　全場聽老闆理由傻了

颱風季登場！　下周最新成颱機率曝

油箱見底才加油錯了！　中油曝3大NG行為

桃園2肉2菜便當要價220元！老闆娘：肉很貴

「冷心低壓」來了！　今明下最大地區曝

沉迷賭博「慘輸2480萬」　23歲男後悔了

媽媽們沒感冒卻「集體沙啞」　醫一看日曆懂了

台北車站市集吹「靈堂風」！主辦單位曝　台鐵：尊重

醫手術「開錯位置」　女遭怪罪沒自費

12生肖周運勢排行榜曝！屬羊霸榜好運亨通

更多熱門

相關新聞

《上班不要看》團隊再-1人　離職原因曝！粉絲不捨

《上班不要看》團隊再-1人　離職原因曝！粉絲不捨

YouTube頻道「上班不要看」由呱吉創立，影片題材多元、風格輕鬆詼諧，累積近92萬粉絲支持，如今又有員工離開團隊，梅伯在臉書宣布，待了4年創作出很多有趣的影片，因為想嘗試不同的工作環境和內容，因此選擇離開，對此，粉絲不捨表示，「沒梅伯是真的可以退訂了，梅伯的企劃是真的好看」。

閨蜜寄彌月禮到公司「隔壁同事卻拆來吃」

閨蜜寄彌月禮到公司「隔壁同事卻拆來吃」

同事「用了1產品」香炸！他聞到頭暈超崩潰

同事「用了1產品」香炸！他聞到頭暈超崩潰

護理師離職率創10年新高！　藍委籲加速白班津貼

護理師離職率創10年新高！　藍委籲加速白班津貼

幫訂便當！一票人遇過「同事不付錢」　苦主回擊1招

幫訂便當！一票人遇過「同事不付錢」　苦主回擊1招

關鍵字：

離職勾心鬥角同事年中年終

讀者迴響

熱門新聞

快訊／奪命8秒！林士傑家門前遭開槍畫面曝

槍槍要命！林士傑「身中3槍」位置曝

快訊／台南女議員父親遭開槍　胸口中彈死亡

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

爸爸遭近距離射殺…林依婷與母急赴殯儀館泣不成聲！

鄭文燦後大刀砍向下一個　曝賴清德「死亡筆記本」名單

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

馬桶有血！工程師當痔瘡…醫嘆「半年就過世了」

冷心低壓穿台　2地區大雷雨恐下到晚上

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

女大生熟睡遭男友性侵！私密照被拿到學校散佈

快訊／遭王鴻薇連環拳猛毆　林楚茵慘被打到下巴見血

快訊／泫雅爆10月嫁給龍俊亨！

更多

最夯影音

更多

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面