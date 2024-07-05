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《上班不要看》團隊再-1人　離職原因曝！老粉不捨：最好看的企劃

▲▼ 。（圖／翻攝自梅柏FB）

▲梅伯宣布離職 。（圖，下同／翻攝自梅柏FB）

記者施怡妏／綜合報導

YouTube頻道「上班不要看」由呱吉創立，影片題材多元、風格輕鬆詼諧，累積近92萬粉絲支持，如今又有員工離開團隊，梅伯在臉書宣布，待了4年創作出很多有趣的影片，因為想嘗試不同的工作環境和內容，因此選擇離開，對此，粉絲不捨表示，「沒梅伯是真的可以退訂了，梅伯的企劃是真的好看」。

梅伯在個人粉專「大家好，我是易大師」發文，「感謝大家的祝福與支持，我要離開上班不要看了！」入職將近4年，與一群優秀的同事共同創作出許多有趣的影片，包括戲劇、短劇和中插廣告，「有大家一起玩，才能做出這麼高質量的影片」。

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梅伯坦言，雖然節目上的他經常開玩笑，但真心感謝老闆當初願意錄取他，讓他嘗試各種奇特的企劃，老闆相信每個人都有權利，捍衛自己的理念和作品，「也因為這樣我們才能如此近距離的，互相開玩笑摸來摸去」，感謝老闆的包容。

▲▼ 。（圖／翻攝自梅柏FB）

最後，梅伯談到離職原因，是因為想嘗試不同的工作環境和內容，希望在未來的工作中，能創造出更多有趣的影片，「當然NSFW的大家，都是最讚的麻吉麻，讓我學到了好多擁有了好多」。

貼文曝光，網友不捨表示，「我今天才看到走鐘獎的配音幕後，梅導超有才的啦」、「梅伯這顆璞玉被上不挖到已經是上不很幸運的事了」、「我好喜歡梅伯的企劃，也好久沒點開上不的影片了」、「一個一個離職，上班不要看還剩什麼？」「難怪換一間這麼小的辦公室，根本沒剩幾個人」、「記得以前呱吉就說過他們工作分配不均的問題，結果感覺還是沒有解決」。

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