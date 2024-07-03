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同事香炸！他聞到頭暈去掛號　醫生一聽「用了1產品」爆共鳴

▲▼上班示意圖。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人都怕同事身上有狐臭味、汗味，那如果是香味呢？一名日本網友表示，有同事用了某種產品，身上味道濃到即使窗戶全開，辦公室還是充斥著香味。原PO聞了20分鐘後，開始感到發麻、頭暈，受不了便請假去看醫生。沒想到，一聽到香味來源「是因為柔軟精」，醫生也直呼「我懂我懂」，話題引發熱議。

有日本網友在X（原推特）發文，文中表示，有位同事開始到公司上班，但身上衣物柔軟精的味道實在太濃了，即使已經把窗戶全都打開，整個辦公室還是充滿柔軟精味。原PO待了大約20分鐘左右，開始感到發麻、頭暈，因為是第一次發生這樣的狀況，忍不住請假去看醫生。

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當原PO對醫生說「是因為柔軟精」的時候，對方似乎也有過類似經驗，秒回「我懂我懂」。最後他不禁下hashtag「#香害」。貼文被FB粉專「魚漿夫婦」轉載分享，「魚漿夫婦」也直言，這是最近日本的「香味公害（香害）」，「有些人對於柔軟精不是很習慣，所以要多多體諒別人噢！」

話題引發討論，有人也認同不已，「早上搭高鐵，也懷疑旁邊乘客是不是打翻香水…是適當用量應該不難聞的味道，但她真的噴太多了」、「之前搭客運，公車上的芳香劑味道濃到想吐，還直接導致同學大暈車」、「化學物質過敏症，不只柔軟精，日本很多洗衣精都有，很多人都不在意，其實對過敏人來講很嚴重。」

還有苦主直點頭，「我對氣味特別敏感，太香的東西會讓自己頭暈不舒服、甚至心悸」、「我有次坐公車，提早下車換捷運到目的地的原因，就是有一位年輕女性乘客造成的『香害』，害我差點吐在公車上」、「之前家人洗衣服，香香豆加太超過，上班被自己衣服香味熏到很難做事…再丟去洗還洗不掉香味！」

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