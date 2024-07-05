閨蜜寄彌月禮到公司「隔壁同事卻拆來吃」　他一聽原因傻眼了

▲同事吃了原PO的彌月禮。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

「包裝上有我的名字，裡面也有卡片，這樣還說是誤會！」一名網友發文表示，好友的小寶寶滿月，所以特別寄滿月禮到他公司，豈料當他跑完業務回公司，卻發現同事拆了滿月禮，還說是櫃檯妹妹放錯，「她以為是她的才吃」。貼文曝光後，引發網友討論。

該名網友在「匿名公社」上發文表示，閨蜜的小寶寶滿月，但因為他的租屋處是老舊公寓，沒有人可以幫忙收包裹，所以他就請閨蜜將滿月禮寄到公司。

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原PO表示，他下午跑完業務後回到公司，櫃檯的同事告訴他有一個包裹，已經放在他的辦公桌上了。然而，當他走到桌子旁時，卻發現包裹已經被拆開，而且旁邊的同事正在吃他的滿月禮。

同事當時解釋，是因為櫃檯的妹妹把包裹放到她的桌子上，她以為是她的包裹，所以才會開始吃。但原PO直言，即使是櫃檯的妹妹放錯地方，但包裝上明明就有他的名字，而且裡面還有卡片，「這樣還說是誤會？這理由你們信？」

貼文一出，底下網友紛紛回應，「貪吃才是真的！禮盒一般都會問人的，誰送的」、「有那麼餓嗎」、「彌月禮盒通常外盒都有小朋友可愛照片跟家長姓名吧，要吃前都不看」、「紅包叫她包」、「你隔壁同事就是貪吃」、「我相信不是第一次啦，也不會是最後一次」、「我是真的相信而且遇過，人不要臉天下無敵」。