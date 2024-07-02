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護理師離職率創10年新高！　藍委籲加速白班津貼

▲▼ 立法委員萬美玲、王育敏、陳菁徽今（2日）召開「醫護人力不足新冠疫情又起，請新內閣加速解決醫事困境」記者會 。（圖／萬美玲辦公室提供）

▲立法委員萬美玲、王育敏、陳菁徽召開「醫護人力不足新冠疫情又起，請新內閣加速解決醫事困境」記者會 。（圖／萬美玲辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

新冠疫情再起，各類病毒齊發，因護理人力不足，病床開不出，導致許多醫院急診塞爆，護理師離職率12%更創十年新高。立法委員萬美玲、王育敏、陳菁徽今（2日）召開「醫護人力不足新冠疫情又起，請新內閣加速解決醫事困境」記者會，呼籲新內閣必須立即「提升護理待遇，落實白班津貼」為基礎，增加投資醫療支出，改善國內醫療環境，以補足護理人力，解決醫院關床等問題。

立委萬美玲表示，醫療人力不足的問題，並不是今天才有，從疫情三年，年年都在立法院要求行政院加速提供防疫津貼、補足護理人員津貼等，新冠疫情後出現護理人員出走潮，護理荒是台灣醫療現場的嚴重問題，衝擊醫療體系與全民健康，改善護理人員的工作環境，提高整體待遇，給予合理津貼，刻不容緩。

萬美玲更指出，新冠疫情再起，各類病毒齊發，上週6月底新冠單周新增817例，40例死亡；流感單周新增77例流感重症、10例死亡，類流感門診急診達9.5萬人次，而很多防疫醫師都預估7月份新冠才會達到高峰，將會超過10萬人染疫，現在各醫院急診室塞滿病患，因護理人力不足，病床開不出，多數醫學中心等待住院人數皆在兩位數以上。

萬美玲說明，基層醫事人力合理薪酬是全面性，應當重新檢視的問題，籲請衛福部優先補足護理人員薪資津貼，尤其政府是一體的，政策更要有延續性，今年2月及6月，前行政院長陳建仁及前衛福部長薛瑞元都曾在質詢時承諾她，下半年要給予白班護理師「白班津貼」，而卓榮泰及邱泰源也答應她政策要延續，如今7月已經進入2024下半年，希望行政院儘速兌現承諾「提升護理待遇，落實白班津貼」。

立委王育敏表示，台灣面臨護理人力不足的問題，護理人力出走導致一些醫院出現了關床潮，根據統計護理人員的離職率達到11.73%，而空缺率達6.53%，執業率更僅有62.6%，這樣顯示護理人員薪資待遇不足，環境不夠友善，讓他們無法安心待在醫療現場，造成惡性循環，新冠再起塞爆急診，七月份疫情達最高點只會讓狀況更加惡化。政府應該要超前部署因應，落實分級醫療、儲備防疫物資及藥品，更要提升整體薪資，護理白班津貼要儘速落實，尤其推動健保點值一點一元，連八大醫事團體都站出來呼籲要優先改善醫謢人員的薪資待遇，如此才能創造良好的環境，讓醫護人員留下繼續為全民健康拚戰。

立委陳菁徽表示，護理師離職率近12%創十年新高，護理人員不管是新人還是老鳥都在出走，因為難以忍受長期一直血汗的被壓榨，不再抱有對工作的熱誠。護理人員在疫情期間為國家努力撐住防疫，但實際上疫情並沒有結束，本月確診將達到10萬人，病毒不斷地變異大家學習與之共存，但政府卻未提出相對應的防疫物資、藥品，甚至是醫護人力的預算。

陳菁徽更指出，國內前22大醫學中心目前有1成的關床潮，區域醫院更達到2至3成。而衛福部預估2030年國內需24至26萬的護理人力，但目前僅不到19萬，而且每年僅能增加2千人，完全無法應付未來需求。加速發放護理白班津貼僅是基本，政府更要正視後疫情時代的醫療政策，目前疫苗施打率不到2成的高風險族群必須提高，才能有效預防重症及死亡，並做好醫療分級，快篩及發放藥物，紓解醫院被塞爆及關床的壓力。

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