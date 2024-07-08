眾院民主黨資深議員「私下開會」　討論是否撤換拜登

▲拜登在上月底辯論結束後，遭外界質疑無法再競選連任。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）在上月底辯論結束後，遭外界質疑無法再競選連任，民主黨內「換拜」傳言不斷。知情人士透露，有至少4名資深民主黨人私下進行視訊會議，討論是否撤銷對拜登的提名，還有可能的替代人選。

根據POLITICO報導，知情人士透露，這場近兩小時的視訊會議由眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）主導，參與者至少包含4名民主黨資深議員，分別是眾議院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）、眾院軍委會主席史密斯（Adam Smith）、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）與程序委員會成員莫瑞勒（Joseph D. Morelle）。

此外，情報委員會資深議員海姆斯（Jim Himes）也對拜登的連任之路表達了不確定性。據了解，傑福瑞斯和其他領袖在會議中大多保持沉默，而議員們則輪流發表意見。

其他多位參與視訊會議的議員也對拜登的競選前景表示擔憂，包含康乃狄克州眾議員希姆斯（Jim Himes）、加州眾議員羅夫格倫（Zoe Lofgren）、維吉尼亞州眾議員貝耶（Don Beyer）與華盛頓州眾議員拉森（Rick Larsen）。

不過，貝耶的發言人隨即在社群平台X發文澄清，表示他相當支持拜登，「任何報導都是誤解。」麻州眾議員尼爾（Richard Neal）也表明將繼續力挺拜登。

對於拜登在ABC採訪中表示「只有上帝能叫我退選」的回答，也讓民主黨人的怒氣持續發酵。佛蒙特州眾議員威爾許（Peter Welch）批評，「我們必須贏得這次選舉，這不是上帝的決定，這是一個關心我們國家、現實世界中的政治人物必須做出的決定。」