陳耀訓蛋黃酥秒殺！黃牛價喊破2500元　消保官提醒：別在臉書購物

▲陳耀訓蛋黃酥。（示意圖／記者黃宥寧攝）

記者袁茵／台北報導

號稱「蛋黃酥界愛馬仕」的陳耀訓，2日中午12時30分開放預購中秋節檔期的蛋黃酥，開賣1分鐘內就秒殺售完，隨後網路社團出現大量賣家加價轉售，一盒從1500元至2500元都有。對此，台北市政府法務局消保官江靜昀提醒，臉書社團等社群平台、通訊軟體並非官方通路，沒有任何交易安全保障、退貨及退款機制，呼籲民眾勿在臉書購物。

陳耀訓麵包埠為讓每個人公平的來搶購蛋黃酥，2021年起比照天王、天后專賣演唱會門票，利用「拓元售票系統」販售，今年跟往年一樣開賣1分鐘即賣光；但網路社團隨即出現代購轉賣，原價980元的蛋黃酥，轉賣價格從每元1500元至最高2500元。

陳耀訓也提醒民眾，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛。

由於往年都有消費者購買後遭臉書賣家詐騙，台北市法務局消保官江靜昀提醒，臉書社團等社群平台及通訊軟體非官方販售通路，除了價格高昂、商品來源不明及成分之疑慮外，也沒有任何的交易安全保障、退貨及退款機制，常有消費者於匯款之後，遭賣家封鎖或不讀不回，才驚覺遭受詐騙，或即使商品有問題，也未必能找到負責人員處理相關事宜，呼籲民眾勿在臉書購物。