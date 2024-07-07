快訊／雨彈升級！16縣市大雨特報　下到入夜

▲午後各地陸續出現大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨持續擴大，中央氣象署今（7日）下午3時50分針對16縣市發布豪大雨特報，其中南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區為豪雨等級，雨勢持續到晚上。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南投縣及雲林縣、嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，桃園以北、彰化以南地區及西半部、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率。

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氣象署提醒民眾，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

▲16縣市發布豪大雨特報 。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員葉致均表示，今天受到太平洋高壓影響，吹東南風，台東、恆春半島有東南風帶來的水氣，雲量比較偏多，有降雨出現，台東、恆春半島不定時有短暫陣雨出現，其他地方、外島以午後雷陣雨為主。

葉致均說，今、明天整體大氣環境有利對流雲系發展，午後雷陣雨區域相當廣泛，包括西半部地區、東半部山區都有明顯的午後雷陣雨；中南部山區可能有短延時豪雨發生，容易有局部大雷雨，午後外出務必留意天氣變化。

豪雨特報

影響時間：07日下午至07日晚上

＊豪雨：南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區

＊大雨：台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區