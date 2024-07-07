導演外遇2女狂拍性愛片！囂張小三還PO推特　鋼琴老師崩潰提告

▲導演外遇2女，小三還大膽將性愛照放上推特及約砲網站。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳佩蓁／台南報導

台南一名莊姓紀錄片導演因工作關係，和擔任鋼琴老師的太太分隔兩地，去年9月妻子發現莊男行蹤不定，多次質問下後莊才坦承外遇2女，其中一名小三還高調將2人車震性愛照放上推特、約砲網站供人觀賞。台南地院審理後，判莊男及2名小三應連帶賠償正宮30萬、25萬元，可上訴。

根據判決書，莊妻2023年9月開始發現丈夫行蹤不定，莊男某日返家後突向她坦承外遇，愛上大他9歲的單親媽媽婷婷（化名），不僅搬離家中還與婷婷同居在屏東，外出時2人也不避諱互動親密。

莊妻仔細追查後竟意外發現丈夫不僅出軌婷婷，還和另名女子小怡（化名）發生性關係，並拍下許多性愛照片、影片，小怡還將2人性愛照放上推特及約砲網站，大膽行徑讓莊妻氣炸憤而向3人提告求償。

莊男辯稱，他因工作關係與妻子分隔兩地，婚後不久竟抓包老婆疑似出軌，發現她與數名男子曖昧、約砲的對話紀錄，包括「我上次在goodnight遇到一個高手」、「我之前其實沒玩過電愛」、「他感覺就不是要自己打開心，而是要撥弄我」等語，而男子則回傳「妳的照片我可以拿來打手槍嗎」、「我騎妳的話妳手得撐著一定能長更多肌肉的」、「可惜不能和妳約個午砲」、「你老公絕對不會知道」。

莊男主張他因而身心受創罹患恐慌症，原本他打算離婚，但莊妻向婆婆求情，還從台北搬到台南與他同居，試圖挽回婚姻，但2人至此感情破裂，妻子甚至拒絕與他同床，自從2019年起即未發生性行為，已無互信互愛基礎。

台南地院審理認為，莊男自2023年9月搬離家中，與婷婷同居在屏東，且有逾越一般朋友關係之親密行為；另外，莊男與小怡有發生性關係，並將性愛片上傳公開網站供他人瀏覽，認定婷婷與小怡已侵害莊妻配偶身分法益，至於莊男以妻子曾上網約砲為由，意圖合理化自己外遇的事實，不應與本案混為一談，判決莊男與婷婷、小怡應連帶賠償30萬元、25萬元，全案可上訴。