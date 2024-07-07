台南北區社區活動中心才藝嘉年華　勁歌熱舞在大港！

▲台南市北區共辦理才藝活動， 7月7日仁愛社區的「仁愛戰鼓.歌唱嘉年華」及大港社區的「勁歌熱舞~在大港！」，受到熱烈歡迎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在台南市民政局的指導下，北區共辦理3場次的才藝活動，分別是6月8日中樓社區的「藝曜中樓」、7月7日仁愛社區的「仁愛戰鼓.歌唱嘉年華」及大港社區的「勁歌熱舞~在大港！」，受到熱烈歡迎。

中樓社區是由該社區長者所組成的「千歲合唱團」所帶來的表演，各位表演者皆已過古稀之年，但仍在所有觀眾面前展露其不輸給年輕人的活力大秀歌藝。

仁愛社區則是先由社區長者們在活動中心內「鼓」動人心，再由曾於社區比賽得名的選手們輪番上場演奏多首膾炙人手的歌曲。

大港社區則先由社區內各個舞蹈班輪流舞動其身姿，再由新住民們帶來其家鄉的歌謠，讓各族群們進行歌唱舞蹈藝術交流。

華北區區長潘寶淑表示，本區3場表演其共同之處即在於「歌曲」，音樂是無國界的溝通，抒發心情的好方法；所以各個社區爭著要「唱」給大家聽，也把本區的「活力」展現在眾人面前。除此之外，也讓更多人發現各社區的用心經營，未來也將在不同的活動中心，辦理不同的藝文活動，吸引更多人「宜」居北區。