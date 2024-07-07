煮蟹肉棒「忘記拔套」！他傻眼：能吃嗎...正解一堆人錯了

▲「蟹肉棒」可說是火鍋常見配料之一。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

台灣人愛吃火鍋，其中，蟹肉棒更是許多火鍋料中不可或缺主角之一。不過，有許多人對於蟹肉棒外包著的一層塑膠套，究竟要不要剝掉再煮存有不同看法，近日就有網友討論「蟹肉棒的套子要拆嗎？......」透露吃火鍋煮了半小時才發現蟹肉棒的塑膠套未拆，詢問該怎麼辦？而食藥署先前就曾表示，各種塑膠材質耐受溫度的範圍不同，但不建議長時間烹煮，料理前先將塑膠膜拆掉比較安全。

這名網友在PTT以「煮了半小時才發現蟹肉棒塑膠套沒拆怎辦？」為題發文，表示之前和朋友約好在家裡吃火鍋，趁朋友還沒到之前，他先把湯底和一些火鍋料煮好，朋友來就能直接開吃，「煮了大概30分鐘之後發現.....蟹肉棒的塑膠套完全沒有拔掉，這下該怎麼辦？朋友應該不會發現這個怪怪的地方吧？想知道蟹肉棒的塑膠套要拿掉才能煮嗎」？

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▲網友分享自己煮火鍋時，不小心把蟹肉棒「沒拆塑膠套」丟入煮熟。（圖／翻攝自PTT）

蟹肉棒可說是火鍋常見配料之一，不過對於其塑膠膜該不該先拆再煮，始終分成兩派說法，這篇貼文曝光，反應也是兩極，有網友就表示「拆三小，你煮餛飩水餃有在拆皮的嗎」、「本來就不用拆，這樣蟹肉棒很完整，超棒」、「根本沒差，我常這樣」。

另外，也有人認為不健康，「吃下去變生化人，郎共讚欸」、「這樣會變塑化劑風味湯底，更好喝」、「塑化劑吃很多了不差這一點」、「不要拉低台灣平均長短」。

對此，食藥署過去就曾解釋，「肉棒外層的塑膠是種高分子聚合物，裡頭成分耐熱程度不同，將塑膠套放入鍋中長時間煮食，很有可能將有毒物質吃下，因此建議民眾還是先拿下比較保險」，並提醒蟹肉棒的塑膠膜耐熱度從60度至140度都有，在高溫環境下結構相對不穩定，建議民眾不要嫌麻煩，多一個步驟多一分保護。

▲「蟹肉棒」到底要不要拆套入鍋呢？食藥署過去就曾經解答。（圖／翻攝自臉書）

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