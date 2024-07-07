只有今天快買！超商人氣茶飲買10送10爽喝　珍珠奶茶只要40元

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取今（7）日限定推出「一起品茶趣！」優惠，品項有珍珠奶茶、青梅冰茶、四季春青茶等。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

現在就買來喝！7-11今（7）日限量開賣「6款人氣茶飲」組合優惠，其中，炎炎夏日喝起來超過癮的珍珠奶茶與青梅冰茶各特價單杯40元，經典又清爽的英式紅茶與四季春青茶則是任選買10送10，趕快把握便宜搶購。

7-11 OPENPOINT行動隨時取今（7）日限定推出「一起品茶趣！」優惠，品項有CITY PEARL珍珠奶茶4杯160元、CITY PEARL冰胭脂紅茶珍珠歐蕾4杯200元、CITY TEA青梅冰茶4杯160元、CITY TEA冰淇淋紅茶4杯180元、CITY TEA英式紅茶／四季春青茶任選買10送10。

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取「一起品茶趣！」優惠一次看，提醒民眾要多加注意兌換期限。

另外，7-11也祭出思樂冰一系列優惠，即日起至7月9日止，思樂冰全品項任2杯最低只要0元起；即日起至7月9日期間每周五六日，思樂冰全品項第2杯7折；OPENPOINT行動隨時取自即日起至8月31日推出思樂冰全口味大杯10杯300元、特大杯10杯320元，可兌換至今年10月31日。

▲7-11思樂冰首度聯名臺虎精釀，即日起限時限量開賣全新「臺虎鳳梨椰椰風味」。

天氣熱除了要喝飲料之外，還要吃冰！全家Fami!ce霜淇淋則再度攜手知名YouTuber滴妹飲料品牌「再睡5分鐘」，將受到網友熱烈敲碗的午茉綠口味升級回歸，推出「哈尼午茉綠霜淇淋」，使用台灣龍潭產綠茶粉及雲林蜂蜜所調製配方，濃郁綠茶風味搭配淡雅蜂蜜清香，每口都超幸福。

▲全家Fami!ce「哈尼午茉綠霜淇淋」今回歸，還加碼推出新口味「香芋牛奶霜淇淋」。（圖／記者周姈姈攝，下同）

還有「香芋牛奶霜淇淋」，使用台灣芋頭入料，香甜芋頭搭配厚實乳感，綿密滑順，芋頭控一定要搶吃；這2款口味自即日起正式販售，售價皆為49元，還能搭配一起吃變成「午茉綠香芋牛奶霜淇淋」，雙重口味一次滿足。

▲全家會員APP「隨買跨店取」自今日至7月7日推出「Fami!ce霜淇淋5支188元」，等於單支只要38元，趕快把握優惠嚐鮮。

這2款霜淇淋新口味還可搭配優惠爽吃！全家會員APP「隨買跨店取」今（7）日還有最後一天「Fami!ce霜淇淋5支188元」優惠，等於單支只要38元，提醒每會員每日限購2組，兌換期限至2025年1月10日。