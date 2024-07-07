　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

只有今天快買！超商人氣茶飲買10送10爽喝　珍珠奶茶只要40元

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取今（7）日限定推出「一起品茶趣！」優惠，品項有珍珠奶茶、青梅冰茶、四季春青茶等。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

現在就買來喝！7-11今（7）日限量開賣「6款人氣茶飲」組合優惠，其中，炎炎夏日喝起來超過癮的珍珠奶茶與青梅冰茶各特價單杯40元，經典又清爽的英式紅茶與四季春青茶則是任選買10送10，趕快把握便宜搶購。

7-11 OPENPOINT行動隨時取今（7）日限定推出「一起品茶趣！」優惠，品項有CITY PEARL珍珠奶茶4杯160元、CITY PEARL冰胭脂紅茶珍珠歐蕾4杯200元、CITY TEA青梅冰茶4杯160元、CITY TEA冰淇淋紅茶4杯180元、CITY TEA英式紅茶／四季春青茶任選買10送10。

▲▼7-11品茶優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取「一起品茶趣！」優惠一次看，提醒民眾要多加注意兌換期限。

另外，7-11也祭出思樂冰一系列優惠，即日起至7月9日止，思樂冰全品項任2杯最低只要0元起；即日起至7月9日期間每周五六日，思樂冰全品項第2杯7折；OPENPOINT行動隨時取自即日起至8月31日推出思樂冰全口味大杯10杯300元、特大杯10杯320元，可兌換至今年10月31日。

▲▼7-11全新思樂冰「臺虎鳳梨椰椰風味」。（圖／7-11提供）

▲7-11思樂冰首度聯名臺虎精釀，即日起限時限量開賣全新「臺虎鳳梨椰椰風味」。

天氣熱除了要喝飲料之外，還要吃冰！全家Fami!ce霜淇淋則再度攜手知名YouTuber滴妹飲料品牌「再睡5分鐘」，將受到網友熱烈敲碗的午茉綠口味升級回歸，推出「哈尼午茉綠霜淇淋」，使用台灣龍潭產綠茶粉及雲林蜂蜜所調製配方，濃郁綠茶風味搭配淡雅蜂蜜清香，每口都超幸福。

▲▼全家Fami!ce霜淇淋將在7月5日起開賣「哈尼午茉綠霜淇淋」以及「香芋牛奶霜淇淋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲全家Fami!ce「哈尼午茉綠霜淇淋」今回歸，還加碼推出新口味「香芋牛奶霜淇淋」。（圖／記者周姈姈攝，下同）

還有「香芋牛奶霜淇淋」，使用台灣芋頭入料，香甜芋頭搭配厚實乳感，綿密滑順，芋頭控一定要搶吃；這2款口味自即日起正式販售，售價皆為49元，還能搭配一起吃變成「午茉綠香芋牛奶霜淇淋」，雙重口味一次滿足。

▲▼全家Fami!ce霜淇淋將在7月5日起開賣「哈尼午茉綠霜淇淋」以及「香芋牛奶霜淇淋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲全家會員APP「隨買跨店取」自今日至7月7日推出「Fami!ce霜淇淋5支188元」，等於單支只要38元，趕快把握優惠嚐鮮。

這2款霜淇淋新口味還可搭配優惠爽吃！全家會員APP「隨買跨店取」今（7）日還有最後一天「Fami!ce霜淇淋5支188元」優惠，等於單支只要38元，提醒每會員每日限購2組，兌換期限至2025年1月10日。

ET快訊
蔡阿嘎拿「A合約」同框超正會計！尷尬苦笑：廠商心臟滿大顆
豪車女業務「肉體換業績」　陸綠帽夫怒曝露骨聊天紀錄
冷心低壓長這樣！　對流更劇烈恐下到晚上
北捷國一「逃票妹」被爆家世富貴愛惹事　校長嘆：頭痛人物
邱毅指「賴清德內鬥鄭文燦」：下一刀可能指向柯建銘
輝達H100顯卡上架「賣139萬被秒殺」　鄉民傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

只有今天快買！超商人氣茶飲買10送10爽喝　珍珠奶茶只要40元

比薩控周末好康來了！必勝客「13吋大比薩半價吃」只有2天

快收下！漢堡王「4大雞肉堡套餐下殺第2套半價」限時5天吃

熱爆！全聯飲料冰品「買1送1」濃郁清爽都有　賣場消暑懶人包

湖南洞庭湖潰堤　湖水倒灌急撤近6000人

福懋科技公司鷹架倒塌2亡　員工雨中逃命！崩毀瞬間曝

丫頭「10年沒演出」現身高雄啤酒節　合體郭書瑤唱《姊姊妹妹站起來》

爸媽讓小孩暴衝過馬路　駕駛左轉急煞險背人命

開豪車載妹→閃車撞分隔島 「四腳朝天」騎士們看傻O.O

李李仁《周處》哽咽奪男配角　謝陶晶瑩「幫我做出最好的選擇」

金秀賢突被cue〈Lemon〉笑瞪粉絲　樂隊老師衝上台救援他傻眼XD

英文老師畫豆豆先生　網嘆：不是美術系？

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

只有今天快買！超商人氣茶飲買10送10爽喝　珍珠奶茶只要40元

比薩控周末好康來了！必勝客「13吋大比薩半價吃」只有2天

快收下！漢堡王「4大雞肉堡套餐下殺第2套半價」限時5天吃

熱爆！全聯飲料冰品「買1送1」濃郁清爽都有　賣場消暑懶人包

「玉帝開天門」一年一次　3生肖3星座要發了

陸夫婦「領養」孤兒16年未登記...女兒領百萬遺產！　養子一毛未得

恐怖影片！7歲童突衝進馬路　急追同伴慘被撞飛亡

環太平洋軍演重視「人道救援」　日本、墨西哥大型艦艇亮相

蔡阿嘎拿「A合約」同框超正會計！尷尬苦笑：廠商心臟滿大顆的

AI夯！網憂「文法商全死」　科技大老：免驚

拉布拉多犬學開門把貓關在門外　「喵的反擊」笑爆網友

白天溫度超過30度　小白汪躺地「融化成液體」露舌頭：好熱喔

小孟老師／7月7日星座運勢　牡羊大膽嘗試告白

屋主惜售致供不應求？　北市房價年增率逼近雙位數

姐靠身上睡著阿金「不敢動」　度估仍保持姿勢網讚：超暖！

消費熱門新聞

全聯飲料冰品「買1送1」　賣場消暑懶人包

必勝客13吋大比薩下殺半價吃只有2天

只有今天！超商茶飲買10送10、珍奶40元

漢堡王4大套餐限時下殺第2套半價

還有機會搶！全家開賣「陳耀訓鳳凰酥」

萊爾富小編嗆「你最小」　OK超商大器回8字

7-11最新「周末優惠」搶先看！

New Balance RC42成網路熱門鞋款

全家今起開賣「哈尼午茉綠霜淇淋」、「香芋牛奶霜淇淋」

7-11全台首間「霹靂官方授權主題店」

7-11最新「史努比福袋」19款一次看

超商開賣現烤「狗掌雞蛋糕」內餡有滿滿卡士達

「水果中的鑽石」西北櫻桃來了！

Mia C'bon高雄義享店開幕　挑戰成和牛專賣店

更多熱門

相關新聞

芽莊空中酒吧360度看越南最美海灣

芽莊空中酒吧360度看越南最美海灣

越南已超越泰國，成為台灣人最愛去的東南亞國家，其中「芽莊」擁有越南最美海岸線，更是知名度假勝地，若你已去過河內、峴港、富國島，接下來必去目的地就非這裡莫屬。鄰近沙灘一旁的哈瓦那酒店頂樓處，設有一座芽莊最高空中酒吧「Skylight」，讓旅客可以360度欣賞海岸日夜美景。

手搖飲「2大飲品買1送1」開喝

手搖飲「2大飲品買1送1」開喝

盤點5家飯Buffet優惠

盤點5家飯Buffet優惠

必勝客13吋大比薩下殺半價吃只有2天

必勝客13吋大比薩下殺半價吃只有2天

手搖飲大杯飲料免費升級特大杯學生才有

手搖飲大杯飲料免費升級特大杯學生才有

關鍵字：

美食雲茶飲優惠飲料優惠超商優惠7-11

讀者迴響

熱門新聞

高雄豪宅衣櫥藏屍！疑詐團黑吃黑

「冷心低壓」來了！　今明下最大地區曝

輝達H100顯卡上架　賣139萬被秒殺

收留友人！妹子驚醒「他在我體內」

高雄美術館豪宅衣櫥藏屍　嫌緊急送醫

蔡阿嘎遭AB合約騙千萬！蘿拉名下公司曝光

獨／第一視角！員工最後身影煙滅瞬間

燒肉店打工遇大火　中山醫大生1死1傷

謝金燕動怒開轟合作品牌！

明明不胖「肚子卻好凸」4原因！　醫教你測是油還是屎

即／台中知名燒肉店大火！2男無生命跡象搶救中

吳夢夢槓孫安佐「別再蹭了煩不煩？」

福懋科技公司2死3傷　晚間發重訊回應

北捷國一逃票妹被爆家世富貴愛惹事

蹭冷氣！神人「推爆1地方」：比去星巴克還爽

更多

最夯影音

更多

湖南洞庭湖潰堤　湖水倒灌急撤近6000人

福懋科技公司鷹架倒塌2亡　員工雨中逃命！崩毀瞬間曝

丫頭「10年沒演出」現身高雄啤酒節　合體郭書瑤唱《姊姊妹妹站起來》

爸媽讓小孩暴衝過馬路　駕駛左轉急煞險背人命

開豪車載妹→閃車撞分隔島 「四腳朝天」騎士們看傻O.O

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面