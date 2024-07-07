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中國駐韓大使邢海明即將卸任　「戰狼外交」曾觸怒韓國人

▲▼中國駐韓大使邢海明。（圖／CFP）

▲中國駐南韓韓大使邢海明即將卸任。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

中國駐南韓大使邢海明秉持著「戰狼外交」精神，就任4年半以來在南韓掀起不少言談上的爭議，包括被質疑介入南韓總統大選、批評南韓親美排中的外交政策等，引發現今執政黨國民力量的不悅。如今，邢海明即將於10日辭去大使一職，外界關注韓中關係是否能有所改善。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，邢海明即將於10日卸下中國駐南韓大使一職，4年半以來他遵循著「戰狼外交」的精神，在韓中兩國關係的發展上對南韓疾言厲色，絲毫不顧忌南韓當地的觀感。外交消息人士指出，邢海明10日卸任後，將會在一段時間內返回中國。

為此，邢海明本月4日便前往南韓外交部，和南韓外交部長趙兌烈進行卸任前的問候。他在離開南韓外交部前，向現場採訪記者表示，「未來回去（中國）以後，無論做什麼事情，都會將這一份美好的經驗銘記在心，我會致力於將中韓關係往好的一面發展。」

精通韓語的邢海明道謝，「非常感謝各個階層朋友們的支持與協助，中韓兩國是無法搬離的近鄰、是無法分開的重要合作夥伴，盼雙方能以待鄰居知道互相合作，兩國領導人已經朝這個方向努力，我們則是持續盡最大的努力，期盼中韓關係能夠進一步發展。」

報導指出，遵循「戰狼外交」路線的邢海明，曾經於2021年尹錫悅參選南韓總統時發文強烈批判。當時，尹錫悅主張，是否決定部署薩德系統（終端高空防禦飛彈系統，THAAD）乃為南韓主權；豈料，邢海明卻發布新聞稿，「薩德系統損害了中國安全利益和中韓雙方的戰略信任」，穩發外界質疑是否介入南韓大選。

▲▼南韓共同民主黨黨魁李在明8日下午和中國駐韓大使邢海明進行晚餐餐敘。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓共同民主黨黨魁李在明和中國駐韓大使邢海明進行晚餐餐敘。（圖／達志影像／美聯社）

2023年6月，南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明前往中國駐韓大使館出席餐敘，並就日本排放福島核電廠處理水一事徵詢意見，豈料邢海明竟然拿出準備好的紙條，批評南韓親美排中的外交政策，並指出南韓貿易赤字的主因，為南韓在全球供應鏈重組上試圖採取「脫中國化」所致。

邢海明，「盼南韓在處理與中國之間的關係時，能擺脫來自外部的阻礙。當前美國全力打壓中國，南韓部分人士下賭注，認為美國必勝、中國必敗，這種判斷『完全錯誤』。我敢直言，將來（南韓）鐵定後悔。」

邢海明的言談引發南韓總統尹錫悅、執政黨國民力量的不滿，黨內甚至還有人呼籲，應該將邢海明指定為「不受歡迎人物」，要求中國應採取「適當的舉措」，無形中施壓北京當局撤換駐韓大使。

近年來韓中兩國關係似乎獲得改善，包括南韓外交部長趙兌烈今年5月出訪中國、中國答應舉辦中日韓峰會，以及6月韓中兩國展開外交安保對話，因此讓外界認為中國可能是想順勢撤換現任駐韓大使邢海明。

不過，外交專家卻認為，中國改變「戰狼外交」路線的可能性並不大，且邢海明卸任，很有可能是因為現年60歲的他即將退休。

中國外交部邊界與海洋事務司公參金燕光、中國外交部亞洲司副司長陳少春、前中國駐南韓大使館政務參贊馮春台、中國駐緬甸大使陳海、中國駐越南大使熊波等人，被外界視為有可能接下邢海明中國駐韓大使之職務。

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