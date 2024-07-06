日本明天熱爆！災害級高溫「關東飆破40度」　赴日注意中暑

▲日本關東內陸地區7日恐出現40度以上高溫。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本持續出現「災害級高溫」，氣象廳預計，7日將迎來這波猛暑的最高溫。明天七夕，西日本到東日本大部分地區天氣晴朗，而關東內陸地區則有可能出現今年首度40度以上的高溫。此外，即使到晚上氣溫下降速度也非常緩慢，如果在七夕觀賞牛郎、織女星，務必做好預防中暑的措施。

根據tenki報導，自進入7月以來，全日本各地持續出現災害級高溫。在全日本900多個氣象站中，觀測到最高氣溫超過35度、也就是「猛暑日」的氣象站越來越多。5日就有162個站點超過35度，也是今年首次突破100個站點。其中，三重縣松阪市飯南（粥見）創下觀測史紀錄，測得39.7度，接近40度的極端高溫。

▲氣象廳提醒，就算到晚上氣溫依舊偏高。（示意圖／達志影像／美聯社）



西日本和東海地區6日有多個地方上午就超過35度，而名古屋市也連續3天達到猛暑日標準。

7日預計會是這波酷暑的高峰期，達到「猛暑日」標準的氣象站數量可能會飆破200個。如果海拔1500公尺處達到24度且天氣晴朗，地面氣溫就可能超過40度，尤其是秩父和前橋等關東內陸地區，7日可能會來到40度高溫。

東京都心7日早上9時至晚上7時的10小時內，氣溫預計會保持在30度以上；名古屋則預計從早上9時以前到晚上10時左右的13小時內都會保持高溫。

關東地區的災害級高溫預計持續至8日，從下周開始，梅雨將回歸，高溫會有所緩解，不過高濕度仍會帶來悶熱感，需持續警惕中暑風險。