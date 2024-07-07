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「高空冷心低壓」開始影響！8縣市橙色燈號警示　高溫上看36度

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

記者鄒鎮宇／台北報導

中央氣象署針對9縣市發布高溫警示，其中因天氣高溫炎熱，明（7）日台北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等8縣市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台中市為黃色燈號，請注意。

氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

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高溫橙色36燈號（氣溫達36度以上，且持續3天以上）：

嘉義縣、台北市、屏東縣、嘉義市、雲林縣、高雄市、台南市、彰化縣

高溫黃色燈號（氣溫達36度以上）：

嘉義縣、台北市、屏東縣、台中市、雲林縣、高雄市、台南市、彰化縣

氣象署指出，高空冷心低壓7日開始影響台灣，各地天氣將不穩定，且午後降雨範圍擴大，各地都需注意雨勢，直到9日雨勢才會趨緩。另外，高空冷心低壓是指冷空氣在上、暖空氣在下而導致大氣對流，進而引發強烈的雷陣雨，是夏季的天氣型態。
 

▲高溫警示

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

資料來源：氣象署

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