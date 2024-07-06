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鄭文燦捲弊案！盼獲市府徵收「地主豪掏千萬行賄」　白手套收押

▲據傳，前桃園市長鄭文燦因捲入「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」涉嫌收賄遭檢方聲押，圖為華亞科技園區。（圖／翻攝自網路iTaiwan8）

▲據傳，前桃園市長鄭文燦因捲入「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」涉嫌收賄遭檢方聲押，圖為華亞科技園區。（圖／翻攝自網路iTaiwan8）

記者沈繼昌／桃園報導

海基會董事長、桃園前市長鄭文燦，被懷疑在「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」案中收賄，遭桃園地檢署聲押。據了解，鄭文燦涉嫌情節主要是與華亞科學園區外一片約9.5公頃農地有關。該地地主組成重劃會，向桃園市府申請自辦重劃，重劃會主要成員拿出近千萬元，透過與鄭熟識的廖姓人士行賄，而廖日前已遭收押。

據了解，台商回流後桃園市工業用地需求大，桃園市府因此規劃「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，將工五工業區東側的農業區一帶約49.68公頃土地進行都市計畫區段徵收，預計可提供24.89公頃的產業用地。而旁邊另一筆9.5公頃土地的地主組成重劃會，向桃園市政府提出申請自辦重劃，但因是農業用地無法納入「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」區段徵收，但地主仍組自辦重劃會，並透過行賄官員手法，企圖強行闖關。

據了解，涉案的「白手套」6月上旬已遭檢調約談到案，楊姓地主疑透過重劃會的廖姓人士，交付近千萬現金給鄭文燦，楊與廖兩人事後被檢方聲押禁見，楊因年事已高獲交保，廖則被收押。

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