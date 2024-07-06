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鄭文燦聲押原因曝光　華亞科土地開發案「地主行賄官員換徵收」

▲桃園地院預計今天下午召開鄭文燦聲押庭。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地院預計今天下午召開鄭文燦聲押庭。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

現任海基會董事長、前桃園市長鄭文燦昨（5）日晚間被桃園地檢署指揮桃園市調查處人員約談，今（6）日凌晨檢方複訊後以職務上行為收受賄絡罪嫌向桃園地院聲請羈押。據了解，變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案傳出弊端，鄭文燦疑似收受賄賂，檢方漏夜複訊後認為鄭涉犯職務上行為受賄罪嫌疑重大，向桃園地院聲押，桃園地院預計下午召開聲押庭，而稍早鄭文燦的委任律師已抵達法院。

▲桃園地院預計今天下午召開鄭文燦聲押庭，今天上午地院門前擠滿等候採媒體。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地院預計今天下午召開鄭文燦聲押庭，今天上午地院門前擠滿等候採媒體。（圖／記者沈繼昌攝）

據了解，桃園市龜山區華亞科技園區58公頃用地已趨飽和，前市長鄭文燦任內曾計畫在文化一路以南、華亞三路以東農業區作為擴大工業區範圍，因此於任內由市府執行「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」，檢方收獲檢舉，整件變更案有重大弊端，業者為讓變更案過關，不惜行賄市府官員，鄭文燦也疑似收賄。

疑似傳出弊的華亞科學園區開發案，主要是台商回流桃園市後，工業用地需求大，桃園市府因此辦理「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，以工五工業區東側農業區一帶約49.68公頃土地，辦理都市計畫區段徵收案，該區旁另有一筆9.5公頃農地，地主組成重劃會申請自辦重劃，由於農地依法無法納入「工五工業區擴大方案」，疑似透過行賄官員強行闖關。

桃園地檢署昨晚指揮桃園市調處搜索，並約談鄭文燦到案偵訊，桃檢於今天凌晨認為鄭涉嫌重大向桃園地院聲請羈押，桃園地院原本預計今天上午11時召開聲押庭，但因委任律師尚未閱卷，法院預計於下午召開聲押庭，而稍早鄭文燦的委任律師已到法院，但面對媒體詢問相關案情一言不發，直接步入法院。

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