鄭文燦涉收賄遭聲押「獲5百萬交保」　立委牛煦庭：檢抗告有理

▲國民黨籍桃園市立委牛煦庭今天針對前桃園市長鄭文燦涉嫌收賄案，桃檢對法院裁定500萬元交保提出抗告，認為檢方抗告有其道理。（圖／牛煦庭提供）

記者沈繼昌／桃園報導

現任海基會董事長、前桃園市長鄭文燦涉嫌收賄遭桃園地檢署聲押，桃園地院今（6）日召開聲押庭審理，法官裁定以500萬元交保，並限制住居、出境與出海，桃檢檢察官陳嘉義當庭抗告並提出抗告書；國民黨籍桃園市立委牛煦庭認為檢方抗告有理，其理由就是避免串供，另外有關「工五擴大方案」，合理進度不要因為幾顆老鼠屎被耽誤。

針對桃園地院今天下午裁定鄭文燦涉嫌收賄案以500萬元交保案，桃園龜山選區在地立委牛煦庭指出，針對法院裁定交保，桃園地檢署決定抗告，過程中恢復自由身可能有串供嫌疑，因為本案2位重要關係人已被收押，其中一人因年事已高交保且人在外面，如果讓鄭文燦與其有接觸是否影響案情調查，桃檢提出抗告有其道理。

牛煦庭強調，「工五擴大案」不只是廠商利益而已，也跟龜山周邊發展息息相關，尤其是周邊因為A7重劃區周邊發展住宅區大量移入有關，相關計畫道路與公墓清整與學校用地規劃都與都市計畫案件息息相關，希望司法能嚴查嚴辦釐清真相，也希望「工五擴大方案」合理地方建設進度，不要因為幾顆老鼠屎被耽誤。