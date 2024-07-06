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施明德前妻、民進黨資深黨員艾琳達　驚傳車禍送醫

▲▼施明德前妻艾琳達出席姚嘉文資政新書發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲施明德前妻艾琳達驚傳車禍送醫。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

曾與已故民進黨前主席施明德有過一段婚姻的民進黨資深黨員艾琳達，6日傳出發生車禍意外，緊急送往萬芳醫院治療。對此，民進黨表示，第一時間由組織部副主任先行前往探視，後續並將依本黨「創黨及建黨黨員生活照顧計劃辦法」予以協助。

民進黨表示，資深黨員艾琳達於6日發生車禍意外，送往萬芳醫院治療，中央黨部第一時間已由組織部副主任先行前往探視，後續並將依本黨「創黨及建黨黨員生活照顧計劃辦法」予以協助。

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