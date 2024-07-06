一年365天「挑生日逮捕鄭文燦」　PTT秒懂了：污辱性極強

▲鄭文燦涉貪被捕。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

57歲生日鄭文燦面臨最暗黑的一天，桃檢5日清晨將人帶回偵訊，在今凌晨向法院聲請羈押禁見，並稱「依職務上行為收賄罪，認為罪嫌重大」。對此，有網友驚問一年有365天，為何要挑最有意義的生日這天逮捕，「這樣是什麼心態？」引來鄉民熱議「污辱性極強！」

鄭文燦涉貪震撼全台，一名網友在PTT那悶拋問，「如果你各位要收押某個人，一年有365天，那麼多日子給你選，為何偏要選在對某人最有意義的生日那天...這樣是什麼心態？」

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底下網友搖頭回應，「污辱性極強」、「殺人誅心啊！還得是自家人捅的才深，哈哈」、「就一點情面都不給他阿」、「政治的藝術」、「看來你要在牢裡請吃壽酒了」、「殺人誅心」、「自己人砍自己人下手才是最狠的」。

對此，鄭文燦透過律師發聲，強調他沒有不法行為，一切會配合司法調查，希望能盡快釐清真相，證明清白。

不過，桃園地檢署指出，檢察官指揮法務部調查局桃園市調查處，偵辦鄭文燦涉犯貪污治罪條例等案件，於昨日傳喚鄭文燦到案，經檢察官訊問後，認鄭文燦涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款對於職務上行為受賄等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，予以逮捕，並向法院聲請羈押並禁止接見。