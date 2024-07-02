台北車站推智慧公廁「監測氨氣濃度」防惡臭　台鐵：研議擴大

▲台北車站4號公廁試辦eKit廁所環境通報系統。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

四鐵共構的台北車站，每日高達60萬人流，公廁使用需求高，過去常有旅客抱怨廁所臭味滿天，台鐵公司最近在台北車站4號公廁試辦eKit廁所環境通報系統，監測氨氣濃度，一旦超標，立即通報清潔人員打掃，若旅客良好回饋，未來研議擴大全站區公廁。

台鐵公司指出，台北車站公廁導入日本廁所健檢技術，藉由科學檢測儀器，進行氨氣、通風、照明等檢測，以科學化、數據化管理廁所，解決廁所髒、濕、臭的問題，提高廁所舒適指數。

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台鐵公司也建置公廁意見回饋QRCode系統，依據使用者意見回饋，即時提供備品補充與清潔服務，確保公廁清潔品質。

▲台北車站4號公廁設置感應式服務鈴，改變傳統清潔模式。（圖／台鐵公司提供）

除了即時回饋系統，台北車站在4號廁所建立eKit廁所環境通報系統，包含定點隨時監測氨氣濃度，超過標準值，系統立即通知清潔人員清掃，並結合感應式服務鈴，旅客可在不接觸按鈕情形下，直接通知清潔人員清潔或協助，改變傳統清潔模式，提升更好的數位服務體驗並提高公廁管理效率。

台鐵公司表示，試辦期間，如獲使用旅客良好回饋，未來將研議擴增e-Kit廁所環境通報系統至全站區公廁，以提升站區廁所清潔服務品質。