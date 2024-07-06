板橋轉運站驚見「福建省」廣告！　新北捷運公司急下架澄清

▲板橋轉運站驚見「福建省」廣告。（圖／新北市議員黃淑君提供）



記者崔至雲／台北報導

新北市議員黃淑君今（6日）表示，她接獲民眾爆料，新北市板橋轉運的電視牆，竟播放「福建省」某集團廣告，甚至3到5分鐘就播放一次。對此，新北捷運公司回應，該廣告內容是代理商品牌廣告，因相關廣告內容與文字，造成民眾疑義與影響觀感，已請廣告公司下架。

對於板橋轉運站廣告牆「福建省」某集團廣告，黃淑君表示，廣告沒有不對，但是板橋最精華的地點有需要配合廠商做這樣的廣告，難道沒有更好的選擇？甚至新北市難道沒有更好的政策可以跟大家宣導嗎？有需要宣傳「中國公司」？簡直莫名其妙。

黃淑君指出，2025年的世壯運有7成民眾不知道，廣告拿來播這個不行嗎？新北市有這麼多優良廠商來推廣不行嗎？「溫水煮青蛙」很多人可能覺得沒什麼，但是文化的認同很重要，這也是為什麼她要推廣台語的原因。

對此，新北捷運公司回應，有關板橋轉運站電視牆及相關後台操作軟體，是由國內廠商製作與出資，符合相關資通安全管理指引規定。

新北捷運公司也說，該廣告內容是代理商的品牌廣告，與該建置案無關，相關廣告內容與文字造成民眾疑義與影響觀感，已請廣告公司下架。