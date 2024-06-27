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快訊／板橋「無預警停電」11428戶受影響　台電30分鐘內修復完成

快訊／板橋「無預警停電」民眾傻眼　台電已派員處理

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市板橋區民生路、吳鳳路、中正路、文化路、長江路一帶，27日晚間無預警停電。對此，台電在官網指出，27日晚間6時45分接獲停電資訊後，已立即派員趕赴現場處理，預計恢復供電時間為27日晚間8時15分。

有網友在PTT發文表示，他27日晚間6時42分在板橋的咖啡廳遇到停電，「第一次在板橋遇到停電耶！到底是怎樣啊，好好笑，台灣不缺電真的笑死！」

許多網友也回報災情，「新埔停電+1」、「中正路停電」、「+1 ，民生路三段」、「江子翠+1」、「文化路整條停電」、「吳鳳路+1」、「長江路二段停電中」、「文聖街有受害，大概5分鐘」。

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新北市板橋區第四屆溪頭里里長余柏緯於27日晚間7時06分發文表示，「目前板橋大面積無預警停電，已請台電調查立即搶修，還未預估復電時間，若有後續會在通知各位鄉親，造成不便敬請見諒」。14分鐘後，余柏緯也更新貼文指出，目前該區已復電。

【19:46更新】

台電表示，晚間6時40分因斷路器跳脫，造成板橋區文化路二段、莊敬路、民生路三段一帶共11428戶發生停電，台電獲報後立即派員轉供，6時48分轉供復電逾8成（9661）戶，並於半小時內（7時10分）全數復電。

更新已復電了 各位鄉親大家好： 目前板橋大面積無預警停電，已請台電調查立即搶修，還未預估復電時間，若有後續會在通知各位鄉親，造成不便敬請見諒???? 溪頭里里長余柏緯公告????

余柏緯。服務團隊發佈於 2024年6月27日 星期四
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