錢櫃等電梯被嗆「在大聲什麼」7人瘋狂互毆　醉漢路過也來亂

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區錢櫃KTV今(27日)凌晨爆發鬥毆衝突，4名男子歡唱結束後要搭電梯離開，不滿電梯口另外3名男子聊天太大聲，雙方起口角衝突，進而引發互毆，警方獲報出動25名快打部隊到場控制，沒想到另一名喝醉酒客路過挑釁，還推擠現場員警，遭壓制保護管束，3方人馬都被帶回派出所，訊後依社維法妨害秩序及傷害等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

▲警方將在板橋錢櫃互毆的7人帶回派出所 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，27日凌晨3時許，28歲蔡姓男子與3友人在板橋區館前西路錢櫃KTV歡唱，結束後要搭電梯離開，在電梯口看到25歲黃男與2友人聊天大聲喧嘩，引起蔡男等人不滿，怒嗆「在大聲什麼啦！」2派人馬7人在電梯口動手推擠互毆。

轄區板橋警分局獲報派出快打部隊，25名員警趕赴KTV現場控制局面，喝令7人停止衝突，就在準備將7人帶走時，37歲彭男喝醉酒踉蹌路過，對其中一名春姓男子叫囂，遭揮拳毆打，員警出面制止更被彭男推擠，警方隨即對彭男進行保護管束。8人被帶回派出所偵訊後，蔡男及黃男等7人依傷害、社會秩序維護法移送偵辦，彭男則依社會秩序維護法第85條函請裁罰。

▼喝醉的彭男對員警推擠遭保護管束 。（圖／記者陳以昇翻攝）