汪文斌任中國駐柬埔寨新大使　抵達金邊喊「深感使命光榮」

▲ 汪文斌抵達柬埔寨金邊機場。（圖／中國駐柬埔寨大使館官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

曾任中國大陸外交部發言人的汪文斌，如今出任第18任中國駐柬埔寨大使，並於5日抵達金邊國際機場履新。他在機場發表簡短講話時提到「深感使命光榮、責任重大」，將推動新時代中柬命運共同體建設取得更豐碩的成果，更好造福兩國人民。

據中國駐柬埔寨大使館網站消息，當地時間7月5日，新任駐柬埔寨大使汪文斌乘國航班機，抵達金邊國際機場；柬埔寨外交部禮賓司副司長索卡·帕多拉和中國駐柬使館工作人員到機場迎接。

汪文斌在機場向媒體發表簡短講話稱，出任第18任中國駐柬埔寨大使，深感使命光榮、責任重大；中柬兩國有著深厚的傳統友誼，習近平主席曾援引柬埔寨諺語「信任如樹」來形容中柬關係。

汪文斌接著指出，中柬友好在兩國深入人心，中柬「鐵桿」友誼已成為國際關係中的典範，他願同中柬各界朋友一道，接過賡續中柬友好的「接力棒」，堅定不移落實兩國領導人達成的重要共識，為鞏固和深化中柬「鐵桿」友誼而不懈努力，推動新時代中柬命運共同體建設取得更加豐碩的成果，更好造福兩國人民。

資料顯示，汪文斌出生於1971年4月，曾任外交部政策規劃司副司長、中國駐突尼斯大使等職。2020年，他出任外交部新聞司副司長、第32任新聞發言人，直至此次履新柬埔寨。