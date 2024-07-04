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社會 社會焦點 保障人權

騙人到柬埔寨搞詐騙　仲介1人拿10萬！人口販運集團2年沒人離職

記者鄧木卿／台中報導

台中市烏日區33歲吳姓男子2年前被強行帶去柬埔寨參與詐欺，今年3月好不容易回台，立即報警，烏日警方根據有限線索，逐一分析、過濾，鎖定該人口販運集團在台北市，員警埋伏多時，發現其中1名36歲鄭姓成員外出買餐，趕緊上前出示證件進行拘提，鄭嫌見員警手伸進衣服，還以為是仇家掏槍尋仇，嚇了一大跳。

▲▼烏日警方在台北市拘提人口販運集團時，要出示證件卻被誤認掏槍尋仇。（圖／民眾提供，下同）

▲▼烏日警方在台北市拘提人口販運成員，要出示證件被誤認掏槍尋仇。（圖／民眾提供，下同）

詐騙集團兩年前以安排到國外從事博奕或遊戲客服等高薪為餌，誘騙失業、負債或急需用錢之民眾上鉤，吳男2年前看到臉書徵人廣告後北上面試，結果被人口販運集團限制住在汽車旅館，提供三餐，不得隨意進出，等到機票和護照辦好，就把他送上飛往柬埔寨的班機，配合該集團進行詐騙。

▲▼烏日警方在台北市拘提人口販運集團時，要出示證件卻被誤認掏槍尋仇。（圖／民眾提供，下同）

吳男在今年3月順利回到台灣，立即向警方報警，訴說自己被迫加入詐團的過程，強調被送進某個園區後，行動、飲食全被監控，一旦詐騙績效未達標，即受盡言語恐嚇和棍棒毆打，身心承受相當大壓力。

▲▼烏日警方在台北市拘提人口販運集團時，要出示證件卻被誤認掏槍尋仇。（圖／民眾提供，下同）

烏日警分局根據吳男片斷的線索，逐一分析北部詐欺前科犯，再配合地緣關係，終於鎖定位在台北市南港區、以36歲楊姓男子為首的人口販運集團，經埋伏多日，先是拘提外出買餐的鄭男，再循線一一逮捕其他成員，包括26歲黃姓女子、34歲陳姓男子、36歲陳姓男子等人到案。

▲▼烏日警方在台北市拘提人口販運集團時，要出示證件卻被誤認掏槍尋仇。（圖／民眾提供，下同）

警方將楊嫌等5人全數逮捕時，還有些不解，為何這些人2年前囚禁吳男，如今都沒人離職、改行，原來，該集團每成功仲介1人可獲利10萬，暴利使得5名成員繼續全台招募，全案依詐欺、妨害自由、組織犯罪條例等罪嫌移請台北地檢署偵辦。

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