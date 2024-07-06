鄭文燦今57歲生日遭逮捕！媒體人酸「民進黨夠狠」：特別挑日子？

▲鄭文燦涉貪遭聲押。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉貪，疑似因在桃園市長任內的土地開發案涉及貪汙，桃園地院預計今（6日）召開羈押庭。然而，諷刺的是，今日正好是鄭文燦57歲生日，媒體人黃揚明、「最強菜農」林佳新、資深媒體人羅友志紛紛嘆「民進黨夠狠！」

桃園地檢署昨（5日）清晨將鄭文燦帶回偵訊，經過16小時偵訊後，於今（6日）凌晨向法院聲押禁見。桃檢稍早發布新聞稿證實，鄭文燦因涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款，對於職務上行為受賄等罪嫌，有羈押必要，「予以逮捕」，因此向法院聲押。

值得一提的是，今天正好是鄭文燦57歲生日，生日當天卻被聲押，相當諷刺。媒體人黃揚明（剝雞）在臉書發文，「今天是鄭文燦57歲生日，桃檢真的沒有特別挑日子嗎？」

「最強菜農」林佳新也在臉書發文，「真狠，夠狠，今天鄭文燦生日！大阿哥，太子爺，一個多月就拿來祭旗。但更重要的是鄭是海基會董事長，賴等於在宣告『我不在意』」。

資深媒體人羅友志也在臉書發文，「鄭文燦？聲押！這也太迅雷不及掩耳了吧！好可怕的民進黨...應該說，比前朝還狠辣的現在民進黨」。

對此，鄭文燦透過律師表示，自己沒有不法行為，一切會配合司法調查，希望能盡快釐清真相，證明清白。桃園地院原預計今天（6）日上午11時召開羈押庭，不過法院方表示，由於鄭文燦的律師尚未抵達法院，加上還要閱卷，羈押庭開庭時間恐要延到下午。