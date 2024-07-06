鄭文燦遭聲押　王鴻薇諷：民進黨上演「太子上位阿哥被囚」大戲

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

海基會董事長鄭文燦疑涉貪汙罪，遭桃園地檢署逮捕，凌晨被聲押禁見。國民黨立委王鴻薇說，過去在桃園市長任內，鄭文燦確實涉及很多的土地開發弊案，但最後都是查無實證，如今檢調大動作偵辦，不禁讓人懷疑，民進黨是否在上演宮廷大戲，這樣的內鬥，使得外界極為關心。

王鴻薇說，過去在桃園市長任內，鄭文燦確實涉及很多的土地開發弊案，但最後都是查無實證，如今大動作偵辦，看來地檢署掌握相關證據，呼籲一定要勿枉勿縱，尤其鄭文燦涉及多起土地開發案，涉及的金額都達數千億元，所以不要只辦一個案件，如果有相關案件請一起辦，貪污治罪大家通通支持。

王鴻薇提到，鄭文燦除了涉及土地開發弊案，甚至還有開房間錄影帶真偽的疑雲，但過去鄭文燦是小英愛將，所以在司法上面完全無聲無息，但是賴清德上任不到兩個月，就開始偵辦鄭文燦，起手式還是聲押禁見，引起政壇震驚。

王鴻薇說，除了鄭文燦的弊案，政壇更關心鄭文燦與賴清德的瑜亮情結，偵辦鄭文燦是否是代表賴系跟英系正式開戰，民進黨是否是在上演宮廷大戲，也就是太子上位之後，阿哥就被囚禁起來，這樣的內鬥，也使得外界極為關心。

最後，王鴻薇也提到，賴清德上任不到兩個月，直接偵辦鄭文燦，讓大家質疑，是否賴清德上任之後根本沒有提出福國利民的政策，因此，偵辦鄭文燦是不是想要提振自己的績效。

