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台北車站市集吹「靈堂風」！主辦單位曝　台鐵：尊重

▲▼網友熱議台北車站一樓市集吹靈堂風。（圖／臉書社團路上觀察學院）

▲網友熱議台北車站一樓市集吹靈堂風。（圖／臉書社團路上觀察學院）

記者李姿慧／台北報導

台鐵台北車站大廳時常外租場地給公家或民間單位辦活動，近日有網友發現台北車站一樓大廳架設攤位設計「吹靈堂風」，直呼「好莊嚴」、「該包多少」。經查，該活動為經濟部商業發展署工商輔導中心主辦的「台灣市博會海味市集」，外租場地的台鐵公司表示，台鐵尊重主辦單位經濟部規劃。

近來台北車站一樓大廳外租場地，今(6日)起到周日舉辦「福祿壽台灣市博會海味市集」，以海味市集為主軸設置攤位，有網友拍下攤位照片po上臉書社團「路上觀察學院」，稱「路過北車，奇妙的氛圍」。

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▲▼網友熱議台北車站一樓市集吹靈堂風。（圖／臉書社團路上觀察學院）

▲網友熱議台北車站一樓市集吹靈堂風。（圖／臉書社團路上觀察學院）

該攤位設計吸引不少網友熱議：「要中元了嗎」、「靈堂風」、「以為在紀念拆除的一殯」、「現場播放大悲咒剛剛好」、「只差花圈了」、「家屬答禮」、「好莊嚴」、「聯合公祭活動嗎」、「該包多少」、「我差一點鞠躬、雙手合十」。

對此，外租場地的台鐵公司表示，台鐵公司尊重主辦單位經濟部的規劃，故不予回應。

▼台北車站舉辦台灣市博會，主辦單位是經濟部商業發展署工商輔導中心。（圖／讀者提供）

▲▼台北車站舉辦台灣市博會，主辦單位是經濟部商業發展署工商輔導中心。（圖／讀者提供）

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