農曆6月到！小暑後「右弼星」加持　3生肖逆境大轉機

▲紫微斗數老師姚本軍表示，3生肖進入農曆6月後，受到「右弼星」影響，人生有望「逆境脫困」，在事業、財運、感情上迎來柳暗花明又一村。（圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

「小暑」是中國傳統曆法中二十四節氣之一，時間約在每年7月6日至8日間。今年的小暑於7月6日（六）晚間10時19分49秒交節氣，之後便進入農曆6月。紫微斗數老師姚本軍在臉書上分享，3生肖進入農曆6月後，受到「右弼星」影響，將遇到導師指引，人生有望「逆境脫困」，在事業、財運、感情上迎來柳暗花明又一村。

姚本軍表示，右弼星在紫微斗數中，代表在逆境中的助力或是希望的象徵，也就是說，當一個人遇到困難和挑戰時，右弼星的能量會帶來需要的支持和幫助，或者提供一種人生方向的指引，小暑過後，受右弼星影響的蛇、雞、鼠3生肖將能迎來大轉機。

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●生肖蛇

小暑過後，恰逢右弼星落到生肖蛇的命宮，將對個人的生活產生極重大影響，具體來說，右弼星象徵強大的內在力量和毅力，即使面對人生的重大挑戰和困難，這種力量也能夠幫助他們不屈不撓，堅持下去，最終克服困難，節節攀升，同時智慧與學習的能力也會更強，他們可以很好地吸收新知識，並運用到日常生活和工作上，有助將要面臨的工作與發展。

右弼星潛在的指引或幫助，能讓生肖蛇在生命中遇到重要的老師或導師，或者遇到一些重要的機會，輔佐他們找到自己的方向，並成功地走上這條路。

●生肖雞

在紫微斗數中，右弼星出現在財帛宮，意味著財富管理和經濟能力會有顯著提升，右弼星象徵智慧和學習，生肖雞會比一般人更了解如何賺錢和節約開支，舉例來說，你擁有投資的敏銳本領，知道如何經營自己的生意，以達到最大的利潤。

同時，右弼星在財帛宮的位置也會讓生肖雞受益，懂得如何應對財務的風險和挑戰，正確評估風險並適當分散資產，以避免可能的財務危機，你也會因為控制得宜的花費和精明的金錢管理而逐步積累財富，此外，有關財務的學習能力也會得到增強，總之，右弼星在財帛宮是一個很好的配置，能增強對財務的穩健管理和長遠規畫。

●生肖鼠

當右弼星出現在交友宮時，這將對人際關係和社交生活具有顯著影響，生肖鼠有右弼星在交友宮，往往能在社交場合表現出色，很擅長理解他人的需求，且善於護持人際關係，吸引並獲得他人的支持與幫助，此外，生肖鼠將在與人交往中得到學習與成長，尤其在與別人合作或團隊工作時，本身的領導才能會顯現出來。

生肖鼠通常具有出色的溝通能力，知道如何與人有效交流，並能很好地理解他人的觀點，在面對人際關係問題時，運用自己的智慧與理解力得出解決方案，他們擅於洞悉人性，能與不同類型的人相處不悖，在運用這些優勢的同時，也應養成謙虛和同理心等重要人際交往技巧。

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