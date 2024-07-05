3地熱到翻飆37度　周日雨區擴大「連2天雨最強」

▲未來一周高溫炎熱，嚴防午後雷陣雨。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周高溫炎熱、午後有雷陣雨，明天(6日)大台北、花東縱谷、中南部近山區等局部地區有37度高溫機會，周日起午後雷雨區擴大，西半部、東半部有雨，中南部山區可能有短延時豪雨，周日和下周一雨勢最強。

中央氣象署預報員趙竑表示，未來一周天氣分三部分，首先是明天天氣仍舊高溫炎熱、晴朗穩定，嘉義以南、各山區有午後雷陣雨，南部、中部山區留意局部大雨。

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周日開始天氣有明顯變化，趙竑表示，周日到下周二天氣較不穩定，午後對流發展更旺盛，降雨區域更廣，其中周日到下周一午後雨勢較明顯，中午過後西半部、東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部、北部山區有局部大雨機會，中南部山區有短延時豪雨，另清晨到上午中部以北沿海也有零星短暫陣雨。

▲▼周末天氣和未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

趙竑說，下周二不穩定天氣趨緩，午後西半部、東北部和各地山區也有降雨，雖然雨量值將稍緩一些，但雨勢可能仍然較大；因環境受東南風影響，東南部、恆春半島等迎風面地區整天有不定時降雨，但仍以穩定天氣為主，降雨後就會出太陽。

下周三到下周五環境轉西南風，趙竑表示，周三轉變過程，午後中部以北、東北部、東半部及各地山區有雷陣雨，清晨至上午中南部平地有降雨機會；下周四、下周五水氣較多，南部變明顯，整天有不定時陣雨，午後中部以北、東北部和東部、各山區都有降雨。

▲未來一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，趙竑說明，這一周各地普遍溫度為34到36度，每天都有局部高溫，特別是大台北、中南部近山區、花東縱谷，局部地區會有37度高溫；下周三到下周五因西南風影響，背風側東南部可能出現焚風。

至於颱風動態，趙竑指出，未來10天內沒有熱帶擾動跡象，熱帶系統發展可能要等7月中旬或下旬再觀察。