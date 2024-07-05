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社會 社會焦點 保障人權

砸52萬上身心靈課程…重病愛貓仍沒命！飼主怒告討錢慘敗

 ▲▼貓奴福音！全台近200間動物醫院貓咪健檢折500。（圖／Unsplash）

▲飼主控訴特地花錢找人治療自己寵物貓，卻沒有任何療效，提告要求還錢，（示意圖，與本案無關／Unsplash，下同）

記者黃資真／台中報導

高雄一名鍾姓女子控訴因寵物貓生病，自2015年起接受2名吳姓女子治療，包括動物身心靈、療育課程等等，總計花了52萬元，治療卻根本沒用，提告要求還錢，2名吳女則表示只是幫忙禱告，沒有任何醫療行為。法官認為鍾女未提契約等相關證據，判決敗訴。

鍾女主張，2015年因寵物貓「小青蛙」罹患重病，2名吳女自稱為台中市身心靈研究推廣協會首席顧問，可提供課程治療，並開價現場治療每次3600元、現場教學或遠端視訊之動物身心靈課程每堂2300元。

鍾女聽聞便自同年5月起，每月特地從高雄搭乘高鐵到台中接受療程，每次付3000元、總共60次，之後改為遠距治療，並持續匯款34萬4868元，最終小青蛙仍不幸死亡，療程根本沒有效果，故提告請求返還花費的52萬4868元。

吳女們反駁稱，鍾女供稱小青蛙不乖、不聽話，因此邀請她們為貓咪禱告，並未涉及動物醫療行為及宣稱醫療效能，僅單純係出於朋友情誼幫忙，聽其抒發感受、吐苦水等，小青蛙死亡，係因鍾女未交由專業獸醫診治所致；另外，52萬餘元中部份款項是代購茶包及保養品費用，未有欺罔行為，此部分鍾曾提出詐欺告訴，獲得不起訴處分。

▲▼貓咪,虎斑貓,洗澡,舌頭。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲飼主指控吳女的課程不僅沒療效，還虐待自家愛貓。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

法官認為，鍾女就治療價格前後說詞不一，且未提出雙方成立何種契約，包括吳女應提供何種服務、保證特定效果之具體約定證明等等；況鍾女於另案刑事偵查鍾，自承2015年帶小青蛙去找吳女們時已高齡14歲，若直接做化療，可能早就走了，若課程未有任何成效，鍾女身為正常智識成年人，焉有可能讓愛貓接受治療長達6年半？

此外，鍾女主張吳女們曾「虐待」小青蛙，然未具體陳述具體侵害行為、時間地點等等，若課程確實構成虐待動物，正常飼主更不可能長期付費請人虐待，有違常理，判決駁回鍾女請求。可上訴。

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