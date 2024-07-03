嘉義布袋1女跌落魚塭！救上岸已無呼吸心跳　送醫搶命中

▲1名女子不慎掉落魚塭，被發現時已無呼吸心跳，緊急送往醫院搶救 。（圖／記者翁伊森翻攝）
記者翁伊森、吳佩蓁／嘉義報導
嘉義縣消防局今（3日）上午7時48分許，接獲民眾報案指稱布袋鎮新厝里附近有1名女子不慎跌落魚塭，消防局立即派遣分隊前往，抵達現場後迅速將人救起，該名女子年約71歲，已無呼吸心跳，給予相關處置後，送往朴子醫院救治，幸經急救後恢復心跳，後續轉送長庚醫院，詳細落水原因仍待警方調查釐清。
嘉義縣消防局提醒民眾行經魚塭、池塘等水域，應注意自身安全，以避免意外發生。
▲1名女子不慎掉落魚塭，被發現時已無呼吸心跳，緊急送往醫院搶救 。（圖／記者翁伊森翻攝）
記者翁伊森、吳佩蓁／嘉義報導
嘉義縣消防局今（3日）上午7時48分許，接獲民眾報案指稱布袋鎮新厝里附近有1名女子不慎跌落魚塭，消防局立即派遣分隊前往，抵達現場後迅速將人救起，該名女子年約71歲，已無呼吸心跳，給予相關處置後，送往朴子醫院救治，幸經急救後恢復心跳，後續轉送長庚醫院，詳細落水原因仍待警方調查釐清。
嘉義縣消防局提醒民眾行經魚塭、池塘等水域，應注意自身安全，以避免意外發生。
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