快訊／嘉義貪官公然向綠能業者索賄　義竹鄉公所課長羈押禁見

▲嘉義地方法院 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

震驚！嘉義縣義竹鄉公所建設課曾姓課長涉及光電弊案，被指向綠能光電業者索取不當利益，嘉義檢調昨日執行搜索，帶回曾男等人。經過複訊後，今日嘉義地院已將曾男羈押，其他人被請回。

檢調表示，綠能光電業者謝姓及張姓男子在義竹鄉承包大型光電工程，曾男覬覦光電工程龐大利益，去年底竟向光電業者聲稱自己可以決定行政處分輕重，涉嫌向業者索取部分工程施作，意圖從中牟取不當利益。

檢察官昨(2日)指揮調查官前往曾男住處、辦公室等處執行搜索，並帶回曾男，以及業者謝男、張男及證人蔡男等人到案說明。今日凌晨複訊後，將曾男依串證之虞，向地法院聲請羈押禁見，蔡男等人請回，稍早裁定准押。

嘉義地院表示，曾男不僅否認犯行，且與證人蔡男證述不符，審酌業者謝男、張男等人的證述，加上業者提供的錄音檔案、LINE對話截圖等，另外，還有曾男自承知悉工程有違法情形，且其確實曾於住處附近與業者謝男見面，犯罪嫌疑重大。

地院指出，曾男涉嫌利用擔任建設課長身分，向業者謝男等人以暫不向權責單位查報為由，要求工程分包與其指定的人施作而朋分工程利益，屬於違背職務行為範疇，涉及貪污治罪條例嫌疑重大。

法官審酌案件若起訴後，勢必聲請謝男等人到庭進行對質、詰問可能性，以曾男擔任義竹鄉公所建設課長職務，要求朋分工程施作利益行為，顯見曾男有倚仗所處公務員身分、地位要求與職務無關利益情形。嘉義法院依照相關證據內容，尚有共犯待查證，有勾串證人之虞，因此，曾男有羈押必要的理由，裁定羈押並禁止接見、通信。