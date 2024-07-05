癱瘓憲政運作？翁曉玲提修《憲法訴訟法》遭綠反對　院會退回程委會

▲立法院會表決。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委翁曉玲提案修改《憲法訴訟法》，明定大法官現有總額定義，為憲法所定總額15人，但遭民進黨批，國民黨毀憲亂政，意圖杯葛大法官人事案。該案列入今（5日）立法院會報告事項，但被民進黨團要求退回程序委員會，現場無異議通過，經立法院長韓國瑜裁示後，通過民進黨團提案，退回程序委員會。

該案內容為，《中華民國憲法增修條文》第五條規定「大法官15人」，其設立15人之目的乃在確保憲法法庭審理重大案件，進行多數決時，能夠涵蓋多元意見和觀點，避免單一或少數觀點主導判決，而無法充分考量各種專業角度和見解，導致專業意見不足，影響裁判的質量和深度。

翁曉玲認為，現行《憲法訴訟法》未明定大法官現有總額定義，僅規定迴避之大法官，不計入現有總額之人數，恐出現僅三、四位大法官即形成多數意見而作成判決之極端情形發生，不符合前揭憲法增修條文規定大法官法定人數十五人之宗旨。為確保憲法法庭在審理重大案件時，能夠涵蓋更多元的意見和觀點，避免削弱裁判的多元性、公正性、專業性和公信力，因此擬具「憲法訴訟法第四條條文修正草案」。

但民進黨認為，國民黨為癱瘓政府運作，中央廚房不斷出招，10月有7位大法官的任期屆滿，萬一藍營杯葛總統提名的大法官人選，遲遲不通過，那照翁曉玲版本所訂的現額15人定義，剩下的8位大法官就難以召開憲法法庭，進而破壞國家的憲政運作。