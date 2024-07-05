嘴網友「你殭屍嗎？」　萊爾富Threads小編挨轟！他搖頭：相當低級

▲萊爾富小編也開始用Threads了。（圖／翻攝自Threads，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

Threads上常能看見各品牌的小編熱情與網友們互動，昨日萊爾富小編也開始使用Threads，並以7-11、全家、萊爾富和OK超商為主題發布一則圖文。不過，萊爾富小編的部分回覆內容，卻讓網友覺得不太妥當，進而引發爭議。

有網友在Dcard上，以「萊爾富小編低級言論恐炎上」為標題發文，提到萊爾富算是大多數人都認識的品牌，但萊爾富小編近日在Threads上的言論卻讓他很反感，不但攻擊其他品牌的商品，還開不太適合的玩笑。

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原PO認為，小編當然會用各種不同的方式吸引大眾眼球，但若是「粗暴言論」就沒有必要，自己以為好笑，但旁人看來卻覺得低級。

從原PO貼出的截圖可見，有網友貼出全家聯名商品並稱「這什麼讓人不舒服的東西？」萊爾富小編就回「同感」。還有網友貼出唐揚雞咖哩的照片，萊爾富小編則回「滿唐的」。也有網友因為說萊爾富微波食品的雞肉像「屍塊」，小編就回「吃屍塊？你殭屍嗎？」

另外，萊爾富小編昨日發布第一則串文，直呼「測試一下，應該不會被發現」。而小編貼出的圖片，就是7-11、全家大戰，而萊爾富拿著棒球棍的圖片，至於OK超商則是老鼠。對此，OK超商的小編就問「哈囉！為什麼我是小鼠鼠？」萊爾富小編就回「你最小啊！」

針對萊爾富小編的回覆內容，也引發網友討論，「台灣很多小編好像不懂官方帳號和私人帳號的差別，上頭也沒要管？完全不在乎品牌形象」、「不知道為啥某些人到脆都會變得口無遮攔」、「看到這種不受控的小編，我都會想說是不是已經提離職了」、「Threads感覺蠻不意外的，一堆咖啡廳、美甲、非連鎖餐廳，用著官方帳號公審客人或是發表非官方言論」、「給我一種現實中是不會看人臉色、自以為幽默的油膩男的感覺」。

記者實際查看Threads，有部分爭議內容似乎已經移除。稍早《ETtoday新聞雲》記者也已去信詢問萊爾富，但至截稿前，業者尚未回應。