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萊爾富Threads小編被炎上！業者：閒聊拉近距離「絕無攻擊惡意」

▲▼萊爾富Threads小編發言引發爭議。（圖／翻攝自Threads「hilife_cvs」）

▲萊爾富Threads小編發言引發爭議。（圖／翻攝自Threads「hilife_cvs」）

記者林育綾／綜合報導

萊爾富近日開通社群平台Threads帳號，不過小編以調侃同業7-11、全家、OKmart的方式PO文，並有不少發言遭到網友轟「無聊當有趣」，討論持續延燒。萊爾富今（5）日對此回應，Threads的定位有別官方粉專，是以親近、輕鬆閒聊的方式拉近距離，強調「小編發言絕無攻擊等惡意之情事」，不過造成部份網友感到不適或引起同業不悅，「未來亦會請小編適度調整發言」。

社群平台Threads受到矚目，許多企業也紛紛成立帳號加入。萊爾富也在近日首度開通Threads帳號「hilife_cvs」，第一則貼文就以7-11、全家、萊爾富和OK mart為主題來製作哏圖，而OK超商的小編問「哈囉！為什麼我是小鼠鼠？」萊爾富小編回「你最小啊！」讓網友也看傻眼。

萊爾富今日對此回應，「對於Threads的經營定位有別於官方粉絲團，以親近、輕鬆閒聊的方式拉近與脆友的距離，除了會使用時下網路流行用語貼近脆友，小編發言絕無攻擊等惡意之情事，希望以詼諧有趣的方式與脆友互動。」

萊爾富也說，「Threads平台是讓大家在面臨工作及就學壓力之餘可以紓壓解放的地方，若因此造成部份網友感到不適或引起同業不悅，未來亦會請小編適度調整發言，讓大家與小編溝通更舒適而無壓力。」

有關萊爾富Threads小編其他發言爭議，還包括還有網友貼出唐揚雞咖哩的照片，萊爾富小編則回「滿唐的」，疑似以唐氏症作為玩笑引發網友痛批。

網友也在Threads上直批「萊爾富的小編認真？這種事是可以開玩笑的嗎？要多無知才會把這種笑話當有趣？這不是個版是官方帳號耶」。但也有網友認為「還好吧」、「看不懂」、「正常人根本不會想到在歧視，為什麼要亂帶風向？」還有人替業者說話「這小編真的會害死人⋯⋯萊爾富好幾年都有跟學校合作，讓身心障礙者打工，幫助未來自立生活，這在別的超商看不到的」。

▼萊爾富小編發言被炎上。（圖／翻攝自Threads）

▲▼萊爾富小編發言被炎上。（圖／翻攝自Threads）

▼萊爾富Threads小編發言引發爭議。（圖／翻攝自Threads）

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