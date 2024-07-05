萊爾富小編Threads酸「你最小」　OK超商大器回8字

▲萊爾富Threads小編發言引發爭議。（圖／翻攝自Threads「hilife_cvs」）

記者林育綾／綜合報導

萊爾富近日開通社群平台Threads帳號，不過小編發言方式引發爭議被炎上！其中還發哏圖以老鼠來比喻OK mart超商，OK的小編問「哈囉！為什麼我是小鼠鼠？」萊爾富小編回「你最小啊！」對此，OK mart今（5）日大器回應「社群互動，有趣就好」。

萊爾富也在近日首度開通Threads帳號「hilife_cvs」，第一則貼文就以7-11、全家、萊爾富和OK mart為主題來製作哏圖，卻將OK比喻成老鼠。當OK超商的小編問「哈囉！為什麼我是小鼠鼠？」萊爾富小編回「你最小啊！」

▼萊爾富小編在Threads上酸OK mart「你最小」。（圖／攝自Threads）

對此OK mart今日大器回應「社群互動，有趣就好」。而後續萊爾富也回應，「對於Threads的經營定位有別於官方粉絲團，以親近、輕鬆閒聊的方式拉近與脆友的距離，除了會使用時下網路流行用語貼近脆友，小編發言絕無攻擊等惡意之情事，希望以詼諧有趣的方式與脆友互動。」

萊爾富也說，「Threads平台是讓大家在面臨工作及就學壓力之餘可以紓壓解放的地方，若因此造成部份網友感到不適或引起同業不悅，未來亦會請小編適度調整發言，讓大家與小編溝通更舒適而無壓力。」

有不少網友認為萊爾富小編發言有待改進，但也有人說「OK都沒覺得怎麼樣，到底關網友屁事」、「還好吧 做做效果又不是看不出來」。

有關萊爾富Threads小編其他發言爭議，還包括有網友貼出唐揚雞咖哩的照片，萊爾富小編則回「滿唐的」，疑似以唐氏症作為玩笑，引發網友痛批：「萊爾富的小編認真？這種事是可以開玩笑的嗎？」

但也有網友認為「還好吧」、「看不懂」、「正常人根本不會想到在歧視，為什麼要亂帶風向？」還有人替業者說話：「萊爾富好幾年都有跟學校合作，讓身心障礙者打工，幫助未來自立生活，這在別的超商看不到的。」