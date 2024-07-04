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獨／女星整復骨折險半殘！型男推拿師遭起訴　她曝和解破局原因

記者黃宥寧／台北報導

《我愛黑澀會》女星鄭靚歆指控遭知名整復師「Adam亞當老師」王男弄到肋骨骨折，宛如刀捅背部，幾乎呈半殘狀態，提過失傷害告訴，去年10月也在母親胡文英陪同下開庭。偵查時，雙方試行調解仍失敗。今（4日）士林地檢署偵結，依過失傷害罪將王男起訴。對此，胡文英低調向《東森新媒體ETtoday》說「想要對方一個道歉，但沒有等到，一切就交由司法處理。」

去年10月24日，鄭靚歆受訪時，數度啜泣，一度哽咽到說不出話，其母親見女兒落淚也激動拍肩安慰。鄭稍恢復情緒說，第一次找王，是因為尾椎久坐痠痛，也知道整復師有在拍片，因此跟老婆約一天拍整復體驗影片。豈料，當下整完後趴在整復椅子上，超過1小時起不來，連呼吸都不能呼吸，覺得應該是很嚴重，回家後寸步難行，連上廁所都要人幫忙脫褲子，「背部宛如有人拿一把刀插進去」，之後心情down到谷底，更沒想到竟成肋骨骨折，至今身體都還在復原中，受傷的地方仍會隱隱作痛

▲▼ 鄭靚歆 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲女星鄭靚歆指控遭知名整復師「Adam亞當老師」王男弄到肋骨骨折。（資料圖／記者黃宥寧攝）

整復師「Adamu亞當老師」王男庭後向媒體表示，「目前偵查中，之後會詳細跟大家說。」因雙方為首次開庭，檢察官徵得雙方同意下，請調解委員會進行調解，但經40分鐘左右，雙方調解不成。

檢方歷經數月偵查後，依證人證詞、醫院檢驗報告等，依過失傷害罪起訴王姓推拿師。

胡文英得知偵查結果低調向《東森新媒體ETtoday》說，女兒現在在德國，替其說明「其實就是想要一個道歉，但對方不願道歉，所以就沒有和解，後續就交給律師處理。」

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