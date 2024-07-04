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社會 社會焦點 保障人權

快訊／張斯綱被指「專門玩陰的」　女網友臉書亂發文下場曝

▲▼蔣萬安與北市8名立委候選人抽號次，張斯綱。（圖／記者周宸亘攝）

▲北市議員張斯綱去年參選立委期間遭許姓女網友不實控「撞人車、肇逃」被依選罷法起訴。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市國民黨議員張斯綱去年參選立委期間，遭許姓女網友發文指控「你撞人車、肇逃」、「交通分局在你的威脅下，為你解套」及「專門玩陰的」等不實文字，張看到後提告，許女遭起訴。士林地院今（4）日宣判，依公職人員選舉罷免法「散布謠言及傳播不實罪」，處有期徒刑2月，可易科罰金、緩刑2年。

起訴指出，去年12月18日許姓女網友為使參選第11屆立委候選人張斯綱不當選，在家登入個人臉書張貼：「張斯綱議員，你撞人車肇逃」、「為什麼不能以身作則遵守交通規則」、「交通分局在你的威脅下，為你解套」、「你要害死多少交通分局的同仁」、「專門玩陰的」更稱張是「特權民代」，要士林北投選民「去挖他的底，選錯人，倒楣的是自己」等文字。2天後，張斯綱看到該篇文章，報警處理。

許女到案時稱，這些內容是自己透過管道得知，部分消息來源不能說。

承辦檢察官為求事實，請來與張發生事故的車主。該名車主證述，去年11月7日張倒車時，不慎擦撞其停放路邊車輛後，立刻下車查看受損，事後雙方達成和解，張也依車損估價匯付款項，過程中並無任何施壓行為。

檢方據交通事故現場等資料、車主證述，認張當時駕駛車輛倒車，右後車尾不慎擦撞，後經警方調查訪問，也依息事案件處理該事故，認許女涉犯加重誹謗及違反選罷法，依法起訴。

法官審酌，選舉制度是落實民主政治重要機制，選民必須藉由正確資訊，以評斷候選人才德、品行、學識、操守、政見等條件，期能達到選賢與能之目的，然被告未為合理查證，逕自在臉書公開貼文散布謠言及傳播不實之事，損害告訴人名譽，考量被告坦承犯行、顯有悔意，自述大學畢業、已婚、現為家庭主婦等，依犯公職人員選舉罷免法「散布謠言及傳播不實罪」，處有期徒刑2月，可易科罰金，緩刑2年，期間付保護管束，並應接受法治教育課程1場次。褫奪公權1年。

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