退休10年財富超越比爾蓋茲　微軟前CEO「超車成功」原因曝光

▲微軟前執行長鮑爾默（Steve Ballmer）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

微軟前執行長鮑爾默（Steve Ballmer）最近成為全球第6大富豪，甚至還首次超越微軟共同創辦人比爾蓋茲。鮑爾默之所以彎道超車成功，除了比爾蓋茲持續捐贈資產外，微軟股價在今年累計上漲21%，也成為鮑爾默成為全球第6富豪的主要推力。

根據彭博億萬富翁指數資料顯示，鮑爾默的淨資產達到1572億美元，其中超過90%來自微軟股票，而蓋茲的財富為1567億美元，其中約一半來自他通過微軟股票銷售和股息收益創立的Cascade Investment。

據瞭解，現年68歲的蓋茲多年來通過慈善活動逐步減少手上的資產，他與前妻梅琳達、好友巴菲特共同創立的蓋茲基金會已成為全球最大的慈善組織之一，三人多年來共捐出了近600億美元的個人資金。其實2010年時，蓋茲、梅琳達和巴菲特發起了「捐贈誓言」，鼓勵全球富豪在有生之年或遺囑中捐出大部分財富。

鮑爾默於1980年加入微軟，成為微軟第24名員工，同時也是蓋茲聘用的第一位商業經理。2000年，鮑爾默接替蓋茲成為微軟執行長，並在2014年退休，退休時擁有3.33億股微軟股票。也因為這些股票，讓鮑爾默目前仍是微軟最大的個人股東。

鮑爾默最為外界聞名的，就是其在退休後，以20億美元收購了NBA洛杉磯快艇隊，如今球隊的估值達46億美元。相比之下，蓋茲雖然也參與了許多投資，但因其分散投資和大量慈善捐贈，未能完全享受到微軟股票帶來的高回報。

報導中也提到，在全球富豪榜上，鮑爾默的位置相當特殊，他既不是微軟的創辦人，也不是現任執行長，但依然因持有大量微軟股票而成為富豪榜上的一員。

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