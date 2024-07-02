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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰拋戶政個資催生遭轟「查水表」　藍委：不婚不生是罪嗎？

▲▼立委賴士葆。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

內政部昨日舉辦「2024年全國戶政日活動」，行政院長卓榮泰致詞時表示，面對少子化問題，提及戶政單位可將適婚年齡的未婚青年，或是結婚未生子的民眾，透過資料勾稽後，以便介紹獎勵政策，外界引爆查水表疑慮。國民黨立委賴士葆今（2日）受訪時表示，沒結婚沒生小孩是罪嗎？且政府每年因應少子化預算上千億，卻是越幫生的小孩越少。

賴士葆批評，沒結婚生子是罪嗎？怎麼卓榮泰連基本common sense都沒有？都強調性平跟身體自主，結果認證要不要結婚還管那麼多，因應少子化預算1200億，去年是1千億，每年都是上千億，結果越幫生的小孩越少，幾十年前出生人口2.30萬，現在不到15萬，台灣出生率世界倒數一或二吧！

另外，連日來發生松山機場停電，連國際電競比賽都受跳電影響，不少人歸咎於民進黨政府的非核家園及綠電方針，偏偏雲豹能源上市後一路飆漲，形成巨大相對剝奪感，賴士葆對此指出，因為輝達來了，台灣掀起AI熱，全世界相關人士來台灣，共同質疑就是台灣缺電嗎？因為沒有基載電力。

賴士葆續指，世界上國家幾乎都是使用核電，童子賢也說核電要30%，但經濟部長郭智輝當官後卻出賣自己的靈魂，嘴上說不缺電，實際是松山機場停電、台中停電，現在還不是用電高峰，但天氣已經是沒有吹冷氣撐不了了，「口口聲聲說不缺電為何還停電？」
 

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卓榮泰賴士葆內政部

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