數十名乘客不適！達美航空277人班機出包　緊急轉降紐約

美國達美航空(Delta Airlines)一架飛往荷蘭的班機3日在紐約緊急降落,當時已有醫護人員在機場待命,原因是機上提供的餐點變質,導致數十名乘客用餐後身體不適。

根據《每日郵報》,這架空中巴士A330載有277人,2日晚間從底特律都會韋恩郡機場起飛,預定飛往荷蘭阿姆斯特丹,但因多名乘客吃下變質的餐點後感到不適,機組員諮詢醫療專家後決定改道飛往紐約。

航空公司發言人也證實,因機上部分餐點出問題,DL136航班3日凌晨不得不降落於紐約甘迺迪國際機場,對於向旅客造成不便及航班延誤表示誠摯歉意。

飛機降落時已有醫護人員待命,向14名乘客及10名機組員提供援助,但他們都拒絕接受治療。機場管理局發言人證實,已向受影響的旅客提供住宿及交通工具,並為乘客安排代替航班前往目的地。

乘客薇吉妮亞(Virginia)事後在社群平台發文抱怨,航空公司提供「被汙染的食物」導致航班改道,質疑「你們要怎麼在今天把我送到阿姆斯特丹?」

