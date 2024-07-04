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數十名乘客不適！達美航空277人班機出包　緊急轉降紐約

▲▼ 達美航空。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲ 達美航空班機上數十人用餐後不適。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國達美航空（Delta Airlines）一架飛往荷蘭的班機3日在紐約緊急降落，當時已有醫護人員在機場待命，原因是機上提供的餐點變質，導致數十名乘客用餐後身體不適。

根據《每日郵報》，這架空中巴士A330載有277人，2日晚間從底特律都會韋恩郡機場起飛，預定飛往荷蘭阿姆斯特丹，但因多名乘客吃下變質的餐點後感到不適，機組員諮詢醫療專家後決定改道飛往紐約。

航空公司發言人也證實，因機上部分餐點出問題，DL136航班3日凌晨不得不降落於紐約甘迺迪國際機場，對於向旅客造成不便及航班延誤表示誠摯歉意。

飛機降落時已有醫護人員待命，向14名乘客及10名機組員提供援助，但他們都拒絕接受治療。機場管理局發言人證實，已向受影響的旅客提供住宿及交通工具，並為乘客安排代替航班前往目的地。

乘客薇吉妮亞（Virginia）事後在社群平台發文抱怨，航空公司提供「被汙染的食物」導致航班改道，質疑「你們要怎麼在今天把我送到阿姆斯特丹？」

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