台南市首創產業勞雇安心　提升移工職安知能

▲勞工局首創「產業類外國人勞雇安心計畫」，由專業職安衛人員以及翻譯到場提供服務，經由實地輔導、了解移工工作環境，透過職安衛人員及翻譯的提醒，希望提升移工職安衛職能、降低職災之發生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局自2022年首創「產業類外國人勞雇安心計畫」，由專業職安衛人員以及翻譯到場提供服務，經由實地輔導、了解移工工作環境，透過職安衛人員及翻譯的提醒，希望提升移工職安衛職能、降低職災之發生，2024年將再次舉辦42場次，全程免費並提供到場服務，歡迎雇主踴躍報名參加。

勞工局王局長鑫基表示，台南轄內移工人數共65500人，其中產業類移工有50332人。過去兩年「產業類外國人勞雇安心計畫」已服務60場次、537人，今年將持續辦理，服務對象包括越南、印尼、泰國、菲律賓等各國籍移工，由專業職業安全衛生技術講師及翻譯人員到廠區進行服務，指導移工進行工作危害辨識及安全防護技巧，並為現場主管提供安全衛生教育訓練，以強化事業單位對移工的安全管理。

本計畫委託由嘉南藥理大學職業安全衛生系退休的鄭世岳老師所帶領的竣隆職業安全衛生技師事務所提供專業服務。鄭老師表示2024年4月於「2024職業衛生暨職業醫學國際學術研討會」分享產業類勞雇安心計畫執行成果及經驗，藉此推展台南市政府勞工局主動到廠服務外籍移工的具體作法。本計畫能針對不同的事業單位及產業可能發生或已經遇到的不同職業安全問題，透過專業的職業安全衛生團隊主動與雇主及外國人討論預防及改善對策，至今頗獲好評。

受服務的印尼籍阿諾表示：「感謝老師們來關心教導我們工作安全的知識，當我們看見朋友在工作的時候因為受傷而痛苦，我們的內心其實很害怕，也不知道該怎麼辦才好?雖然公司都有協助送醫治療，但是我們更希望能平安地工作，老師來上課了以後，我覺得很放心了，因為我知道要怎麼操作機器，可以保護到自己跟我的朋友。」

王鑫基局長強調，本計畫的特色是臨場輔導並同時服務雇主和移工，不僅有助於提升移工自我保護意識，還能促進雇主與移工之間的溝通和合作，在鄭老師專業團隊的帶領及雙語教學的配合下，保障雙方的生命財產安全，進一步打造安全和諧的工作環境，減少移工在台南市發生職業災害的機率，提升移工的職安衛知能。歡迎雇主主動報名參加，洽詢勞工局民治市政中心周小姐，電話06-6322231分機6689。