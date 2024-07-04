炎炎夏日蛇類頻出沒　台南公學路連捉4隻臭青母...最長2公尺

▲炎炎夏日暑氣大盛，每當此一時節，也是各種蛇類頻頻出沒的季節，台南市安南區公學路一段，最近就捉捕到4尾俗稱「臭青母蛇」。（圖／王金樹里長提供，下同）

記者林東良／台南報導

炎炎夏日暑氣大盛，7月6日時節就到「小暑」，每當此一時節，也是各種蛇類頻頻出沒的季節，台南市安南區公學路一段，最近就捉捕到4尾俗稱「臭青母蛇」，臭青母蛇是見的蛇類，本身無毒，但看到最長達約2公尺的蛇，還是會令民眾感到害怕。

王金樹里長表示，自6月下旬至今，里內已經抓到4條蛇，全都是「臭青母蛇」，上週六1天抓到2隻，其中1隻約有2公尺左右。7月3日上午8時多，公學一段124巷公親里的範圍，又出現1尾臭青母蛇，里民通知下，他前來捕捉，這1隻約1公尺多，捕獲後隨即帶往野外野放。

王金樹里長表示，公親里公學路一段124巷一帶，由於有大片草叢，每年都會有不少蛇類出沒蹤，有些蛇為了避暑，都會跑進民宅家裡的角落躲藏，可說是蛇類出沒的熱點，也被里民戲稱是「蛇窟」。

王金樹里長說，由於夏季蛇蹤出現頻頻，里民看到蛇會怕，因此住家周遭都會圍網防蛇，因此常會有蛇穿越時「掛網」。臭青母蛇本身無毒，他抓到後都直接帶到附近草地野放。

根據維基百科資料，俗稱「臭青母」的王錦蛇，是黃頷蛇科錦蛇屬的爬行動物，亦稱棱鱗錦蛇、臭青公，俗名菜花蛇、錦蛇、油菜花、臭黃蟒、王蟒蛇、黃蟒蛇、冠賽、香仔。體長約2米左右，背面暗黃綠色，鱗片黃底黑緣，身體前半部還有30條左右黃色恆斜紋，腹面黃色，有黑色斑紋。王錦蛇無毒、主食為鳥卵、鼠類和其他蛇類，也吃毒蛇，王錦蛇個體較大，性活潑、兇猛，行動敏捷，是無毒蛇中攻擊性較強的種類。因牠遇到驚嚇時會從肛門腺分泌出帶有臭味的液體來嚇跑敵人，故又名臭青母或臭青公。