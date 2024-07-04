王建民免賠！衰捲婚外情遭名醫求償千萬　最高法院駁回上訴

▲王建民捲入名醫婚外情官司遭求償千萬元，還好最高法院還他清白，不須賠償。（圖／記者楊舒帆攝）

記者吳銘峯／台北報導

職棒中信兄弟隊投手教練、前旅美職棒球員王建民，捲入名醫王文哲與妻子、女醫師蕭嘉蓉間的婚外情官司，王文哲向王建民求償千萬元，但一審法院未判准。王文哲上訴二審並縮減求償為200萬元；但二審台南高分院仍認為2人間並未踰越婚姻關係之正常社交範圍，駁回請求。全案再上訴，最高法院4日駁回上訴確定。

出生在台南市關廟區的王建民，現年44歲，2000年與美國洋基隊簽約後，赴美發展，並在2005年4月間首度登上大聯盟，2006年更以19勝拿下美聯勝投王。他之後轉戰華盛頓國民、多倫多藍鳥、堪薩斯市皇家等球隊，在大聯盟9個球季累計68勝，是台灣投手在大聯盟中累計勝投最高者。王建民當年在美國發光發熱時，引發台灣人關注美國職棒的熱潮。

原本給人愛家好形象的王建民，在2012年間竟爆發婚外情事件，他搶在周刊報導前，先在美國召開記者會，坦承與一名台裔美籍女子發生婚外情，讓他形象大打折扣。而他在多年後結束旅美行程，返台擔任職棒教練，竟然在2023年2月間遭媒體報導，又爆發與醫美女醫師蕭嘉蓉的婚外情；而蕭女的丈夫，也是另一位名醫王文哲，更是提出民事訴訟，向王建民求償1000萬元。

王文哲提出的訴訟指出，自己與妻子在1997年結婚，育有2名子女；而自己在2020年間搬出住處，之後因思念子女而翻看以前的家用照片隨身碟、USB裝置時，才發現妻子與王建民於2014年12月至2015年11月間，頻繁使用Viber通訊。

王文哲指出，2人對話間經常使用「親愛的」、「honey」、「愛你」、「情人節快樂」等等親密字眼；甚至相約2014年12月27日、2015年1月1日及同年月3日、6日相偕至臺南市漁光島、高雄等地出遊，並有傳送曖昧相片之行為。因此王文哲認為王建民侵害他的配偶權，請求賠償。但一審法院審理後，駁回王文哲的請求，王文哲上訴二審，並縮減請求賠償為200萬元。

高等法院台南分院二審審理後，也認定王建民與蕭女間的對話比較類似朋友一般鬥嘴，又或是打情罵俏；另外雖然相約外出或傳送相片，但都是到公共場所，而非私密場所，照片上也不見得有親密舉動，故法院難認兩人間確有情愛。最後台南高分院認為2人間並未踰越婚姻關係之正常社交範圍，再度駁回王文哲的請求。王文哲再上訴，最高法院4日駁回上訴，全案確定。