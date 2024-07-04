路口黃燈都不停！台南2騎士正面對決　車子瞬間粉碎...驚悚畫面曝

記者林東良／台南報導

台南市東區自由路與仁和路口，3日下午5時16分許發生一起車禍，號誌已變黃燈、紅燈，但對向行駛的2部機車都未停下，一車要直行一車要左轉，結果在路口對撞，造成34歲黃姓男子身體多處擦挫傷，另名21歲黃姓男子，左上肢疑似骨折，2人分送新樓醫院與成大醫院救治。車禍當時撞擊畫面曝光，兩部機車猛烈撞擊後零件噴飛四散，十分驚悚。

從曝光的車禍兩車撞擊畫面可以看到，兩部機車都搶黃燈，34歲黃男騎車到路口，在內側車道逕行左轉，而對向21歲黃姓男子騎機車直行到路口時，高速撞上黃男機車，2車隨即噴飛人車倒地，機車破裂外殼及部分零件散落一地，從畫面可見兩車撞擊力度頗大。

▲▼台南市東區自由路與仁和路口，3日下午發生一起機車車禍，2名傷者分別送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警一分局指出，該交通事故發生於3日下午5時許，34歲黃姓騎士騎乘機車，沿自由路由西往東行駛至仁和口打算左轉彎，與沿自由路由東往西、21歲黃姓男子所騎機車發生碰撞，34歲黃男身體多處擦挫傷，21歲黃男除了身體多處擦挫傷，手部也骨折，當事人均未酒駕，後續相關肇責有待進一步調查。

一分局呼籲民眾駕車行經十字路口時，應依照號誌指示行駛，並減速慢行及遵守交通規則，以確保自己與其他用路人安全。目前車禍事原因及相關責任由市警一分局調查處理中。