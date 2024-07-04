替侯友宜站台遭重懲！美女議員宣布退出民進黨　喊冤聲明曝

▲民進黨嘉義縣議員黃嫈珺總統大選時，因替對手侯友宜站台，日前遭處分停權3年。（圖／翻攝自Facebook／黃嫈珺）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

去年總統大選競選期間，嘉義縣民進黨籍議員黃嫈珺因曾到時任國民黨籍候選人侯友宜拜票場合表達支持，6/28遭民進黨中評會認定已違紀，予以停權3年處分。對此，黃嫈珺發聲明回應「傷透一個為黨奉獻多年的年輕人」，並自7/3起退出民進黨。

「告別曾經的美好，不負遇見，不談虧欠」，嘉義縣議員黃嫈珺表示，自海外學成歸國後，她就開始投入民主活動，在街頭舉牌、發傳單，從民進黨的基層做起。自中央黨部網路部小黨工，至後續當選嘉義縣議員，從未叛離民主自由與台灣路線，盡全力輔選民進黨的縣市長與總統候選人，維繫本土政權在嘉義的傳承。

▲黃嫈珺父親為前民進黨省諮議員黃文峯（紅圈處），在大選期間公開力挺侯友宜。（圖／資料照）



2024年總統大選，因父親與侯友宜市長為同窗摯友，於情於理選擇情意相挺侯市長，身為後輩，對於父母的抉擇僅能尊重，但本人基於對民進黨的感情，不僅從未站台輔選侯友宜，更未曾穿著國民黨或侯陣營競選服飾為其拉票。

然民進黨中評會在「明文規定」強力運作下，僅憑一次侯友宜市長返鄉拜廟，而我以天公壇藝閣團員禮貌性到場的活動行程，竟遭停權三年處分，蒙此不白之冤，莫名其妙地令人氣憤。而中評會配合「明文規定」剷除異己，更傷透一個為黨奉獻多年的年輕人。宣布自2024年7月3日起退出民主進步黨，並同步函請民進黨嘉義縣黨部處理後續相關程序。

民進黨嘉義縣黨部回應，已收到黃嫈珺議員助理轉交的聲明書，然需議員本人完成親筆簽名，送件程序完備，才能送中央，目前已轉達助理補上親簽。

▼嘉義縣民進黨籍議員黃嫈珺聲明全文。（圖／記者翁伊森翻攝）

