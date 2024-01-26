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護理師缺口逾1.6萬人　專校聯盟建議：擴大五專護理科招生名額

▲▼護理荒缺口逾1.6萬人，專校聯盟建議，擴大五專護理科招生名額。（圖／記者許敏溶攝）。

▲護理荒缺口逾1.6萬人，專校聯盟建議，擴大五專護理科招生名額。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台中報導

根據國家衛生研究院推估，台灣今年護理師將短缺1.6萬至2.4萬人。今（26日）舉行的全國大專校院校長會議上，專科學校教育聯盟就提案，建請教育部擴大五專招生名額，以解決國內護理人力嚴重不足問題，並提出兩個辦法，首先是專科學校若有寄存名額，先回復給學校，並調整至護理科招生名額，其次是在專科學校總量管制內，准予調整名額到護理科的招生名額。

國內護理人力不足問題存在已久，衛福部今天公布113年3月起將實施最新三班護病比標準，也同步啟動護理人員三班輪值夜班直接獎勵措施，盼未來能留住大量護理人力。

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今天在台中舉行的全國大專校院校長會議上，專科學校教育聯盟就提案擴大五專招生名額，來解決護理人力不足問題。專校聯盟表示，目前我國五專護理科學制，是護理師穩定可靠的教育系統，其中「五＋二方案」更能增加五專學生就業率。根據國家衛生研究院推估，台灣今年護理師將短缺1.6萬至2.4萬人，若能推行「五＋二方案」並擴大五專招生名額，可以緩解國內護理師人力不足的燃眉之急。

因此，專校聯盟建請教育部擴大五專招生名額，並提出兩個辦法，專科學校若有寄存名額，先回復給學校，並調整至護理科招生名額，並在專科學校總量管制內，准予調整名額到護理科的招生名額。

教育部則回應，國內護理人力短缺，主因是職場環境因素，並非人力培育不足，衛福部在去年9月已經提出12項護理人力整備策略計畫，增加護理學士班10%招生名額，考選部也將護理考試從每年二次增加為三次，應屆考生率取率從之前18%提升到38%，加上現在護理人力培育以學士為原則，故五專每年核定招生名額以不增加為原則。

不過，教育部指出，已經研議護理類「產學攜手合作計畫專班」辦理方式，透過外加名額及和醫療院所合作規劃契合式課程等方式，增進五專畢業生一邊就業、一邊進修需求。

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