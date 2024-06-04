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桃市醫院掀關床海嘯！3個月879名護理師離職　衛生局長說話了

▲桃園市議員黃敬平昨天在市議會總質詢提出，近3個月桃市護理師離職高達879人，各醫院掀起關床潮，右為衛生局長劉宜廉回覆質詢。（圖／翻攝自市議會網站）

▲桃園市議員黃敬平昨天在市議會總質詢提出，近3個月桃市護理師離職高達879人，各醫院掀起關床潮，右為衛生局長劉宜廉回覆質詢。（圖／翻攝自市議會網站）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於桃園市護理師鬧離職潮，桃園市議員黃敬平昨（3）日在議會總質詢提出護理人員離職率攀升，醫院出現關病床海嘯，桃市平均全日護病比顯示，1名護理師最多需照顧近15名病患、最少也要照顧10人，全市護理師離職多達879人，難怪桃園市病床數愈來愈少，僅剩6380床，排名6都倒數第二，且桃市平均等待病床逾24小時人次佔比達3.4%，比全國平均值3.34%還高；衛生局長劉宜廉坦承，護病比不足為全國性問題，衛生局評估桃園自發獎金預算超過1億元，目前將先從改善醫護職場環境做起，桃園最近可獲近4億衛福部夜班護理人員獎勵，離職率已逐漸趨緩。

市議員黃敬平指出，近年因護理人力不足，桃園市醫院一床難求已不是新聞，根據衛生局提供資料顯示，大園區居善醫院全桃護病比最高，平均全日14.9，其次依序為桃園區德仁醫院12.5、平鎮區陽明醫院12.1、平鎮區秉坤婦幼醫院11.4、桃園療養院11.2、榮總桃園分院10.8、衛福部新屋分院10.7、聯新國際醫院桃新分院10.6、桃園敏盛綜合醫院10.3、中壢天晟醫院與平鎮區聯新國際醫院10.1，前10大護病比醫院中，北桃佔6家、南區則有5家，人口愈集中都會醫院，護理荒就愈嚴重。

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黃敬平還以今年1至3月桃園市護理師申請歇業人數高達879人，從1月至3月，每月離職護理師近300人，去年同期則為908人、前年也有930人，每年這此時期離職率高達900人上下，這代表桃園地區醫療環境讓護理人員流動率非常高；據衛福部今年3月公布三班護病比，透過加薪模式增加護理人員留職動力，醫院提前達標可獲更多獎勵金，但現實是人力不足造成血汗加班情況依舊存在，衛生局應該徹底監督各醫院獎勵金分配是否確實依規定使用，以留住護理人才。

黃敬平也舉例，目前桃園市急性一般病床數呈現前年6936床、去年6386床及今年的6380床，有逐年遞減趨勢，隨著護理師不斷離職減少，各醫院關閉病床潮情況愈來愈嚴重，桃園市病床數排名6都倒數第二，僅比台南市的5499床多，也落後台北市的13038床、台中市10755床、高雄市10076床、新北市的7668床。

▲桃園市議員黃敬平昨天在市議會總質詢提出，桃園護理師離職高達879人，各大醫院掀起關床海嘯，圖為部立桃園醫院護理師照顧洗腎病人。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市議員黃敬平昨天在市議會總質詢提出，桃園護理師離職高達879人，各大醫院掀起關床海嘯，圖為部立桃園醫院護理師照顧洗腎病人。（資料照／記者沈繼昌攝）

另外，根據桃園市衛生局提供近3年數據顯示，桃園市急診室等待病床超過24小時病人數佔總急診人數比例，已從2022年平均1.8%、2023年的2.7%到2024年1至4月的3.4%、約284.6人，足足提升近一倍，比全國平均3.34%還高，顯見桃園地區醫療資源量能已低於全國均值，造成生病住院需求民眾永遠都在等病床，何時才能得到妥善醫療照顧，興建市立聯合醫院確實迫在眉睫。

衛生局長劉宜廉指出，桃園護病比皆符合規範，但不諱言全國各縣市都在鬧護理荒；曾任台大醫院副院長的副市長王明鉅也承認此問題，內部曾評估自編預算獎勵，但1年要上億元且成效仍待評估，未來優先朝建構醫護人員優質工作環境方向努力。

劉宜廉強調，衛福部已啟動40億元三班輪值夜班護理人員直接獎勵，同時規畫醫院達標獎勵，按人口比例推估，桃園醫療院所可獲近4億元補助，部分醫院在尚未領到補助下也先行發給護理師，目前全市護理人員離職率已趨緩。

劉宜廉也認為，衛福部僅針對夜班、急診、ICU等值班護理人員，目前尚未列入門診、一般診所、長照機構、一般護理師或是專業護理師等，未來會持續研議與各醫院共同探討研究，讓桃園市民得獲得以更優質醫療照護。

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